ستاد مردمی غدیر در آذربایجان غربی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور امامی ظهر سه شنبه در جلسه بانوان فعال فرهنگی ارومیه که در مسجد حاجی خان ارومیه برگزار شد، با اشاره به لزوم پرداختن به مسئله غدیر و در اولویت قرار دادن تبیین مسئله امامت و ولایت، اظهار کرد عید غدیر به عنوان عیدالله الاکبر باید هم چون عید نوروز بزرگ و عظیم برگزار شود و عید غدیر، عاشورا و ظهور تکمیل کننده همدیگر هستند و باید از این فرصت برای تبیین اسلام سیاسی استفاده شود.

وی با اشاره به لزوم احیای برخی آداب و رسوم دینی از جمله خاتم بخشی، صله ارحام، بازدید از سادات، پهن سفره‌های غدیری و بیان فضائل امام علی علیه السلام، گفت: هر قدمی که برای حضرات معصومین و اهل بیت برمی داریم قطعاً خداوند در این دنیا و آخرت جبران خواهد کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از راه اندازی ستاد مردمی غدیر در استان خبر داد و افزود: ستاد مردمی غدیر در آذربایجان غربی و ارومیه حدود یک ماه است که راه اندازی و کمیته بندی شده است و بیش از ۴۰ عنوان برنامه شاخص قرار است توسط مردم در سطح شهر ارومیه برگزار شود و لازم است بانوان فرهنگی و هیئتی بیش از گذشته در این امر همکاری و مشارکت کنند.

وی ادامه داد: امام علی علیه السلام به عنوان پدر ائمه و امت هستند و تمام اوصاف و صفات الهی در وی تجلی یافته است و از جمله یادگاران حضرت کتاب شریف نهج البلاغه است که باید جلسات متعدد نهج البلاغه خوانی و تبیین این کتاب شریف در طول سال برگزار شود.

حجت الاسلام امامی با تاکید بر اینکه ذکر امام علی علیه السلام عبادت است، گفت: باید فضائل امام علی (ع) و اشعار در وصف حضرت را به فرزندان خودمان یاد بدهیم و آنها را با حب ولایت و امیرالمؤمنین تربیت کنیم که دوستی اهل بیت انسان را از گمراهی نجات می‌دهد.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام حسن محمدی با بیان اینکه خلاصه‌ای از محتوای غدیر از منابع اهل سنت تهیه و در اختیار مادحین، روحانیون و هیئتی‌ها قرار خواهد گرفت، گفت: خلاصه رویداد مهم غدیر در قالب کتابچه در اختیار مبلغین غدیر قرار خواهد گرفت تا در مجالس بیان شود.

رئیس اداره تبلیغات ارومیه از طبخ آش نذری به مناسبت غدیر در محلات مختلف ارومیه خبر داد و افزود: به مناسبت غدیر در محلات مختلف ارومیه آش نذری طبخ خواهد شد که حدود ۵۰ مورد آن توسط هیئات مذهبی با همکاری تبلیغات اسلامی خواهد بود.

وی هم چنین در ادامه به راه اندازی بیش از ۱۵۰ ایستگاه صلواتی در سطح شهر ارومیه با همکاری مردم و خیرین اشاره کرد و بیان داشت: برنامه‌های متعددی در ایام غدیر تدارک دیده شده است که دیدار با سادات شیعه و سنی، طبخ ده‌ها هزار غذای گرم توسط مردم، پرده خوانی غدیر، برگزاری جلسات تبیینی جایگاه امامت و ولایت با استفاده از سخنران‌های برجسته، تولید محتوای رسانه در مورد امامت و ولایت و ویژه برنامه‌های کودک و نوجوان از جمله آن هاست و در همه این برنامه‌ها مردم پای کار خواهند بود.