متهم خانم با ۱۲ میلیارد تومان گردش مالی در قم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین غریب از دستگیری باند کلاهبرداری با ارسال پیامک برنده شدن در قرعه کشی لوازم منزل و خودرو در استان خبر داد و اظهار داشت: این متهمان با دریافت مبالغ میلیونی از سوی مالباختگان با وعده فروش لوازم منزل با تخفیف قابل توجه و اهدا جوایزی از قبیل خودرو و سکه طلا از شهرهای مختلف نظیر قم، اصفهان، تبریز و دیگر شهرها کلاهبرداری کرده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در تشریح شگرد این کلاهبرداری گفت: متهمان با ارسال پیامک انبوه به مخاطبان به صورت تصادفی، تحت عنوان «شما برنده بن کالا از شرکت بازرگانی شده‌اید و برای دریافت کارت تخفیف سریعاً با این شماره تماس بگیرید» افراد را ترغیب به دریافت جوایز قرعه کشی صوری خود می‌کردند و به بهانه‌های واهی نظیر ترخیص و انتقال سند خودروی جایزه و یا ارسال لوازم خانگی با تخفیف چشمگیر و همراه با سکه طلا از ایشان مبالغی را کلاهبرداری نموده‌اند.

این مقام قضائی گردش مالی حساب متهم اصلی این پرونده که یک خانم است را ۱۲ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در این نوع کلاهبرداری، متهمان در ابتدا اقدام به فروش لوازم خانگی مانند جاروبرقی، چرخ گوشت، ماکروفر، سرویس قابلمه و یا فروش سکه طلا با کیفیت پایین و با ارزشی بسیار نازل‌تر از مبالغ دریافت شده از مشتریان می‌کنند و در ادامه با بیان اینکه شما برنده قرعه کشی مشتریان با جوایزی نظیر خودرو، کمک هزینه خرید لوازم خانگی و وجه نقد شده‌اید، آن‌ها را فریب داده و مبالغ میلیونی دریافت کرده و دیگر پاسخگوی مالباختگان نمی‌باشند.

حجت الاسلام و المسلمین غریب با اعلام اینکه این متهمان با پیگیری پلیس فتا دستگیر و در حال تکمیل تحقیقات در شعبه ۱۳ بازپرسی هستند، هشدار داد: ضروری است شهروندان در مواجهه با افراد حقیقی و حقوقی از صحت اعتبار آنها و سوابق فعالیت اقتصادی ایشان اطمینان کسب کنند و از اعتماد شتابزده به این کلاهبرداران جدا پرهیز کنند.