سیدعلی مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهم فعالیت‌های جمعیت هلال احمر در راستای مقابله با بیماری کرونا و شیوع بیماری‌های مسری در میان حجاج گفت: واحد بهداشت مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با استفاده از پروتکل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استراحتگاه‌های بین راهی را به عنوان یکی از مراکزی که می‌تواند در انتشار و انتقال بیماری کرونا نقش داشته باشد مورد پایش قرار داده و تمامی نکات و الزامات بهداشتی را در مراکز مورد سنجش قرار داده است.

وی افزود: علی رغم آن که در این استراحتگاه‌ها معمولاً مدت زمان توقف حجاج کوتاه و در حد چند دقیقه است؛ اما در همین مدت زمان کم، با ازدحام جمعیت، مخصوصاً در سرویس‌های بهداشتی، مواجه هستیم. از طرفی انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان در محیط ممکن است و این ویروس می‌تواند در فاصله ۱ تا ۲ متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود. همچنین راه دیگر انتقال، تماس دست‌ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآلات، نرده پله‌ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است که به طور عمومی و مشترک استفاده می‌شود. بنابراین این استراحتگاه‌ها با پروتکل‌های سخت گیرانه ای توسط هلال احمر کنترل می‌شوند.

این مقام مسئول در جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: گندزدایی تمامی سطوح در معرض تماس زائران از جمله دیوار، درب‌ها، دستگیره درب‌ها و شیرآلات انجام شده و استفاده از هواکش و باز گذاشتن درب‌ها و پنجره‌های سالن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: نظافت مستمر کف سالن و سرویس بهداشتی‌ها و گند زدایی به صورت مجزا، نصب تابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری‌های تنفسی به تعداد کافی در محل، نصب راهنمای شستشوی دست‌ها به تعداد کافی در محل سرویس‌های بهداشتی، تهویه مناسب محل‌ها و سالن‌های سرویس‌های بهداشتی، دفع پسماندها به شیوه بهداشتی در سطل‌های درب دار پدالی، ایجاد کانال هدایت زائرین جهت استفاده از سرویس‌ها و عدم تجمع افراد در کنار و اطراف سالن‌ها، نصب ظروف حاوی مواد ضد عفونی کننده دست‌ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب از دیگر اقدامات انجام شده از سوی تیم‌های بهداشتی جمعیت هلال احمر است.

مرعشی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین امور برای جلوگیری از شیوع کرونا و سایر بیماری‌های ویروسی و مسری مساله آموزش است که در این راستا با توجه به شرایط نامناسب سرویس‌های بهداشتی بین راهی به زائرین توصیه شده است تا در صورت امکان از خوردن و آشامیدن زیاد برحذر باشند و آموزش‌های لازم نیز در این خصوص به آنها ارائه شده است تا برای دست زدن به دستگیره‌ها در صورت امکان از دستکش یا دستمال کاغذی استفاده کنند.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت تصریح کرد: ضرورت دارد تا حجاج هنگام خارج شدن از سرویس بهداشتی حتماً دست‌ها را حداقل به مدت ۲۰ ثانیه با آب و صابون بشویند. هرگونه زباله را در سطل‌های مخصوص بریزند و بدون دست زدن به درب و دیوار و وسایل دیگر به اتوبوس خود مراجعت کنند. همچنین از مصرف مواد غذایی و هرگونه آشامیدنی در محیط سالن استراحتگاه موقت اجتناب کنند. علاوه بر این در صورت نیاز به ادای نماز در بین راه حتماً از سجاده شخصی استفاده شده و در صورت توزیع غذا بین حجاج بلافاصله مصرف شود زیرا به علت گرمای هوا خطر مسمومیت نیز وجود دارد.