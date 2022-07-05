به گزارش خبرگزاری مهر، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه در پیامی توئیتری بدون اشاره به ادامه انفعال اروپا در قبال تعهدات برجامی خود به ویژه پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ میلادی به تشریح دیدگاه خود درباره برجام پرداخت.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعلام گفتگوی امروز خود با حسین امیر عبدالهیان وزیر امورخارجه کشورمان در این خصوص نوشت: بار دیگر با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفتگو کردم. اگر بخواهیم توافقی را (برای ازسرگیری اجرای برجام) منعقد کنیم، اکنون نیاز به تصمیم گیری است.

«جوزف بورل» دراین خصوص اضافه کرد: اما فضای سیاسی برای احیای برجام ممکن است به زودی محدود شود.

«جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ۵ تیر ماه در پیامی توئیتری به تشریح نتایج سفر خود به تهران پرداخت و افزود که در این سفر بن بست اخیر مذاکرات وین برای برچیدن تحریم های ایران رفع گردید.

بر اساس این گزارش، جوزف بورل در صفحه توئیتر خود نوشته بود: نتیجه مهم سفر من به ایران این است که بن بست اخیر را رفع کردیم و مذاکرات متوقف شده پیرامون برجام از سرگرفته خواهد شد.

این در حالی است که «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر پس از رسیدن به تهران و دیدار با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم در پیامی توییتری نوشته بود که هدف اصلی سفرش «شتاب بخشیدنی جدید به مذاکرات و بازگرداندن توافق هسته ای برجام به مسیر اصلی آن» است.