‌به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه اعزام کاروان ورزش ایران به بازی‌های کشورهای اسلامی فدراسیون تیر و کمان که در این کاروان نماینده دارد با حواشی و چالش‌های جدیدی مواجه شده است. این حواشی به خاطر اعتراضات کمانداران اعزامی به قونیه در رابطه با عملکرد فدراسیون، عدم توجه کافی به شرایط اردویی و تبعیضی میان کمانداران قائل می‌شود، ایجاد شده است.

محمد کاظم پور، محمدصالح پالیزبان، حسام الدین کوثر، گیسا بایبوردی، کوثر خشنودی و راحله فارسی ترکیب تیم اعزامی کامپوند آقایان و بانوان به بازی‌های کشورهای هستند اما برخی از این کمانداران عنوان کرده اند تا زمانی که به مشکلات شأن رسیدگی نشود از حضور در اردوها و اعزام امتناع می‌کنند. این در حالی است که رئیس فدراسیون تاکید دارد کمانداران اعزامی و معترض باید در موعد مقرر در محل اردو حاضر شوند در غیر این صورت اقدام به معرفی نفرات جایگزین برای آنها خواهد شد.

غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیر و کمان در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: دلیل اصلی مطرح شدن اعتراضات ملی پوشان کامپوند به خاطر دستورالعمل کمیته برگزاری بازی‌های کشورهای اسلامی مبنی بر کاهش ترکیب تیم‌ها از ۴ به ۳ کماندار بود.

وی در این رابطه ادامه داد: پیش از این مقرر شده بود تیم کامپوند ایران در هر دو بخش بانوان و آقایان با چهار ورزشکار به بازی‌های اسلامی اعزام شود بر همین مبنا از خیلی وقت پیش ترکیب تیم مشخص شده بود و با همان نفرات اردوها و اعزام‌ها را دنبال می‌کردیم اما دوشنبه هفته گذشته از طرف کمیته ملی المپیک مکاتبه‌ای صورت گرفت مبنی بر اینکه حداکثر تا پایان همان روز باید یک نفر از ترکیب نهایی شده را حذف و سه نفر باقی مانده را به عنوان نفرات اعزامی مشخص کنیم.

رئیس فدراسیون تیر و کمان تصریح کرد: این موضوع مورد رضایت من و اعضای کادر فنی نبود اما به هر حال دستورالعمل برگزارکنندگان بازی‌ها بود که باید از آن تبعیت می‌کردیم. به محض اینکه اقدام لازم را در این زمینه انجام دادیم با واکنش کمانداران دیگر مواجه شدیم و اینکه در حمایت از نفرات حذف شده نمی‌خواهند به اردوها ادامه دهند.

شعبانی بهار خاطرنشان کرد: وقتی آنها را در جریان موضوع قرار دادیم و مستندات را هم در اختیارشان گذاشتیم مسائل دیگری مبنی بر تبعیض فدراسیون و مواردی مانند بی کیفیتی غذاهای سرو شده در اردو را مطرح کردند در حالی که ما در طول هر روز از مراحل اردو سه وعده غذای رستورانی همراه با میان وعده در اختیار اردونشینان قرار می‌دهیم. اعزام‌ها هم حتی المقدور با حداکثر ترکیب تیم‌ها بوده است.

وی با یادآوری اینکه تیم ایران با دو کماندار کامپوند در جام جهانی فرانسه شرکت داشت، گفت: قرار بود پالیزبان و بایبوردی در بخش آقایان و بانوان بازی‌های جهانی (ورلد گیمز) شرکت داشته باشند بر همین اساس با هماهنگی اسپانسر این دو نفر را به جام جهانی فرانسه اعزام کردیم تا آمادگی بیشتری کسب کنند اگرچه در نهایت به خاطر عدم صدور ویزا بازی‌های جهانی را از دست دادیم.

رئیس فدراسیون تیر و کمان با یادآوری اینکه از روز شنبه دور جدید اردوی تیم‌های کامپوند و ریکرو برای حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی برگزار می‌شود، گفت: از کمانداران اعزامی که افراد معترض هم جزوشان هستند دعوت شده تا در این اردو شرکت داشته باشند. مبنای تصمیم گیری ما در مورد کمانداران معترض هم همین اردو و روز نخست آن است. اگر آنها در محل اردو حاضر شوند با روی باز پذیرای شأن بوده و تا زمان اعزام و حتی بعد از آن حمایت شأن خواهیم کرد در غیر این صورت تصمیم دیگری گرفته می‌شود.

شعبانی بهار در پاسخ به این پرسش که «در صورت غیبت کمانداران معترض نفرات دیگری جایگزین می‌شوند یا قید حضوردر بازی‌های اسلامی زده خواهد شد شد؟»، گفت: دلیلی برای منتفی شدن حضور در بخش کامپوند بازی‌های اسلامی وجود ندارد، اگر کمانداران معترض روی حرف خود باشند و از حضور در اردو امتناع کنند با نظر کادر فنی و بر اساس لانگ لیست نفرات دیگری جایگزین می‌شوند.

«با توجه به ثبت نام نهایی انجام شده برای کاروان ورزش ایران امکان جابجایی و معرفی نفرات جدید در بخش کامپوند بانوان و آقایان وجود دارد؟» رئیس فدراسیون تیروکمان در پاسخ به این پرسش گفت: به هر حال لانگ لیست برای مواقع اضطراری اعلام می‌شود و این شرایط هم برای ما یک موقعیت اضطراری به حساب می‌آید. البته تا حد ممکن از حضور کمانداران معرفی شده در اردو و اعزام شأن استقبال می‌کنیم اما اگر آنها راضی به بازگشت نشوند مجبوریم رایزنی‌هایی انجام داده و تصمیمات دیگری بگیریم.