رسیدگی به پرونده کمانداران معترض در کمیته انضباطی

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه اعزام تیم کامپوند به بازی های کشورهای اسلامی، مطرح شدن اعتراضات و انتقاداتی از سوی برخی کماندارن منجر به ایجاد حواشی پیرامون این تیم شد که حتی تا تغییر ترکیب از پیش تعیین شده هم پیش رفت.

حسام الدین کوثر، راحله فارسی و کوثر خشنودی کماندارانی بودند که در ترکیب تیم اعزامی به قونیه قرار گرفته بودند اما آنها در فاصله دو سه هفته مانده به حضور در این رویداد اعتراضاتی را نسبت به عملکرد فدراسیون مطرح و از حضور در اردوی آماده سازی امتناع کردند.

همین مسئله فدراسیون تیروکمان را برای تغییر ترکیب نهایی شده دچار چالش کرد چرا که اسامی این کمانداران معترض به کمیته برگزارکننده بازی های کشورهای اسلامی اعلام شده بود. البته در نهایت با رایزنی های انجام شده نفرات دیگری جایگزین شده و مصوب شد که تیم کامپوند ایران با ترکیب محمد صالح پالیزبان، امیر کاظم پور و محمد معدن دار (بخش مردان) همراه با گیسا بایبوردی، آرزو طاهریان و مینا عاشق زاده (بخش بانوان) عازم قونیه شوند.

اما این جابه جایی پایان ماجرای کمانداران معترض نیست چراکه قرار است کمیته انضباطی فدراسیون به پرونده آنها رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ کند.

غلامرضا شعبانی بهار درگفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: صحبت های مطرح شده توسط این کمانداران، فدراسیون و حتی ملی پوشان را در آستانه بازی های کشورهای اسلامی دچار حاشیه و مشکل کرد اما قطعا آنها بابت ادعاهای خود، سند و مدرک دارند.

رئیس فدراسیون تیروکمان تصریح کرد: رسیدگی به چنین صحبت هایی ساز و کار قانونی خود را دارد. قاعدتا منِ رئیس نمی توانم در مورد آن تصمیم گیری کرده و حکمی بدهم. پرونده معترضان در اختیار کمیته انضباطی قرار داده شده است. قرار است این کمیته طی این هفته بررسی و تصمیم لازم را داشته باشد.