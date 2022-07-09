دومینوی افزایش قیمت اجاره بها در همدان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان همدان که همواره رکوردار در تورم قیمت مسکن و زمین و اجاره بها بوده است، این روزها در گرمای تابستان هم به مستأجران رحم نکرده و شاهد کوچ بسیاری به حاشیه‌های شهر هستیم.

قیمت سوئیت های اجاره‌ای با بیست سال سابقه ساخت در شهر همدان هم به میزان ودیعه بالای بیست میلیون تومان و اجاره بهای قریب به دو و سه میلیون تومان رسیده؛ و با این روند شاهد افزایش در اجاره بها در منازل بسیار قدیمی همدان هم هستیم.

شهرک‌های مسکونی همدان که عموماً نه زیرساخت مناسبی برای زندگی در آنها می‌توان مشاهده کرد و نه دسترسی آنها به مرکز شهر مناسب است؛ در این وضعیت نابه سامان جولان می‌دهند و حتی افزایش اجاره بها به آنها نیز رسوخ پیدا کرده و دیگر خبری از یکسان بودن رقم اجاره بها با وام ودیعه مسکن زوجین هم نیست.

اجاره‌ها و رهن خانه در همدان از هیچ منطقی پیروی نمی‌کنند

احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون مستأجر هستم، روندی که هر سال نسبت به سال قبلی آن شرایط بدتری را برای ما به همراه داشت.

این مستأجر جوان با تصریح بر اینکه متأسفانه نتوانسته‌ایم تاکنون حتی یک خانه ۵۰ متری در همدان خریداری کنیم، گفت: هر سال قیمت خانه‌ها در همدان نسبت به سال قبلی افزایشی نجومی داشته است و نظارتی بر این روند نیست.

وی با تصریح بر اینکه هم اکنون اجاره‌ها و رهن خانه در همدان از هیچ منطقی پیروی نمی‌کنند؛ خاطرنشان کرد: با چه درآمدی می‌توان ماهانه بیش از سه میلیون و چهار میلیون تومان برای اجاره بها کنار گذاشت و رهن‌های ۲۰۰ میلیون و سیصد میلیون تومانی را جوابگو بود؟

چه زمانی کابوس مستأجران همدانی تمام می‌شود؟

خانم مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت افزایشی اجاره بها در همدان گلایه کرد و با ناراحتی عنوان کرد: مجبور شدم برای تأمین پول پیش خانه طلاهایم را بفروشم؛ این درحالی است که بخشی دیگر از آن را نیز دو سال پیش برای هزینه‌های اولیه در طرح اقدام ملی مسکن فروخته بودم اما همان پروژه هم پیشرفتی نداشته و گویی بی دلیل و با قیمت پایین طلاهایم را فروخته‌ام.

این بانوی همدانی ضمن ابراز گلایه مندی با بیان اینکه چرا باید این اتفاق‌ها را تجربه می‌کردیم؟ گفت: کدام مسئول در استان همدان پاسخگوی این وضعیت است؛ نه نظارتی بر مشاورین املاک وجود دارد و نه عزمی برای پیشبرد طرح‌های مسکن در همدان، پس چه زمانی این کابوس‌ها برای ما مستاجرها تمام می‌شود؟

مسکن‌های اجاره‌ای در استان همدان جوابگوی مستأجران فعلی نیست

معاون اتحادیه صنف مشاورین املاک همدان در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از دلایل گرانی خانه می‌توان به وضعیت اقتصادی و تورم موجود اشاره کرد چراکه در این شرایط، اکثر صاحبخانه ها در همدان خانه‌های خود را منبع درآمد قرار داده‌اند.

علی اوسط سپهرشناس با بیان اینکه گرانی مسکن و اجاره بها در همه شهرها وجود دارد و مختص همدان نیست؛ اظهار کرد: گرانی مسکن علت‌های مختلفی دارد که از دیگر علل آن می‌توان به افزایش تقاضا اشاره کرد.

وی در تشریح این موضوع گفت: در سال گذشته میزان ازدواج‌ها افزایشی بود و این امر موجب شد تا تعداد مستأجران نیز روندی افزایشی داشته باشد در حالی که به این میزان، خانه برای اجاره وجود ندارد.

سپهرشناس با تاکید بر اینکه مساکن اجاره‌ای در استان همدان جوابگوی مستأجران فعلی نیست؛ افزود: به صورت منطقی و طبق آمارهای موجود، قیمت مسکن با توجه به تورم بازار و افزایش قیمت بسیاری از موارد تغییر چندانی نداشته است.

معاون اتحادیه صنف مشاورین املاک همدان خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه دولت در مورد افزایش ۲۰ درصدی در استان همدان جابه جای تعدادی از مستأجران کم شده؛ این وضعیت در کنار افزایشی بودن میزان تقاضای مسکن، بر وضعیت بازار مسکن و اجاره‌ها تأثیر گذاشته است.

قیمت اجاره بها در همدان گویی قرار است که همواره روند صعودی را طی کند، دومینویی که تمامی ندارد. حاشیه‌های شهر همدان و شهرک‌هایی در دور دست‌ها بدون هیچ گونه زمینه مناسبی برای زندگی هم در این مسیر خودنمایی می‌کنند؛ قیمت اجاره بها در همدان از مرز دو میلیون گذشته و در حالی این رقم را شاهد هستیم که ودیعه‌های این منازل بالای ۲۵۰ میلیون تومان است.

این درحالی است که تابستان سال گذشته، منازلی با دارا بودن آسانسور و پارکینگ در محلاتی مناسب در همدان ودیعه‌های ۴۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومانی را تجربه می‌کردند یعنی افزایش ۵ برابری در ودیعه‌ها را به یک باره در حالی در همدان شاهد هستیم که تغییرات در حقوق کارمندان تنها ده درصد و دیگر مشاغل آزاد نیز حال و روز خوشی ندارند.