آخرین گزارش وزیر ارتباطات از ‌توسعه شبکه پرسرعت ثابت با فیبر نوری

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود در اینستاگرام گزارشی از ‌توسعه شبکه پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبرنوری یا FTTX ارائه داد.

وی در این گزارش نوشت: همانطور که بارها عرض کرده ام یکی از پروژه های مهم وزارت ارتباطات در دولت مردمی، توسعه شبکه پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبرنوری در قالب طرح ملّی «فیبرنوری منازل و کسب و کارها» یا همان FTTX است. چهل روز قبل در مراسم روز جهانی ارتباطات، با امضای تفاهمنامه بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ۹ اپراتور ثابت و سیار برای ایجاد ۸.۵ میلیون پوشش فیبرنوری، این پروژه ملّی وارد فاز تازه ای شد.

وی افزود: یکی از این ۹ اپراتور، پس از تحت پوشش قراردادن شهر مقدس قم، اکنون به سراغ شهر قزوین رفته است و دیروز طی مراسمی فاز اول شبکه این شرکت در شهر قزوین افتتاح شد تا ۱۶۶ هزار خانوار این شهر تحت پوشش قرار گیرند. سرعتی که در قزوین تست شد حدود ۸۰۰ مگابیت بر ثانیه بود یعنی بیش از ۸۰ برابر میانگین سرعتی که کاربران ADSL تجربه می کنند.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: از مدیر عامل و کارکنان ساعی این اپراتور تشکر می کنم و امیدوارم که سایر اپراتورها هم با سرعت بیشتر شهرهای تعهدی خود را آغاز و پروژه را به پایان برسانند. انشالله با وارد شدن بازیگران جدید به این مسابقه خدمت رسانی به مردم و همراهی و همدلی مسئولین ملی و محلی، این پروژه در سراسر کشور کلید خواهد خورد.