۴۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در بهبهان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی در خصوص جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج رمز ارز قاچاق، مأموران کلانتری ۱۱ و ۱۲ فرماندهی انتظامی بهبهان با کار اطلاعاتی چهار باب منزل مسکونی را که برای نگهداری و استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال به صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گرفت، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی از مکان‌های مذکور بازرسی و تعداد ۴۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق را کشف کردند.

سردار صالحی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی دستگاه‌های قاچاق کشف شده را بالغ بر ۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این ارتباط ۴ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی گفت: از مردم درخواست می‌شود در راستای کمک به اقتصاد، آرامش و همچنین صرفه‌جویی در مصرف برق در صورت اطلاع از این گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.