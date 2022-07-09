۹۰ درصد شهرهای استان بوشهر آبی کرونایی است/ تنگستان زرد شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرستان‌های بوشهر، جم، دشتستان، دشتی، عسلویه، کنگان، گناوه، دیر و دیلم در وضعیت آبی کم خطر کرونایی قرار دارند.

همچنین بر این اساس شهرستان تنگستان در وضعیت زرد با خطر متوسط کرونایی قرار دارند.

بر اساس آخرین ارزیابی‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۹۰ درصد از مجموع ۱۰ شهرستان این استان در وضعیت کم خطر (آبی) قرار دارند.

بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در حال حاضر چهار شهر در وضعیت قرمز و ۱۴ شهر در وضعیت نارنجی کرونایی در کشور قرار دارند.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۰۵ به ۱۴۲ شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۴۳ به ۲۸۸ شهر کاهش یافت.