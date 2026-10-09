به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر جمعه در بازدید از زمین‌های مستعد برای احداث پیست موتورسواری در شهر کرمان با اشاره به نگاه حمایتی دادستان کرمان نسبت به راه‌انداری پیست موتورسواری گفت: از ظرفیت‌های خوب استان کرمان، همدلی مسئولان برای توجه به نیازهای اقشار مختلف است.

وی از شناسایی مکان‌هایی برای ایجاد دهکده گردشگری و ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی در کرمان خبر داد و افزود: برای شروع عملیات پروژه، اعتباراتی را کمک خواهیم کرد.

طالبی، ادامه داد: امکان جذب سرمایه‌گذار هم برای ایجاد کمپ اتومبیلرانی و موتورسواری وجود داد که می‌تواند یکی از بهترین کمپ‌های کشوری باشد.

وی گفت: نگاهمان این‌ است که کاری درجه یک انجام دهیم که هم بچه‌های کرمان و دوستداران تفریح موتورسواری استفاده کنند و هم محلی برای برگزاری رویدادهای کشوری باشد.

استاندار کرمان اظهار داشت: همه دست به دست هم دهیم تا این اتفاق مبارک به زودی شروع شود و در کمترین زمان سعی می‌کنیم تا مجموعه را در فازهای مختلف جلو برده و به بهره‌برداری برسانیم.