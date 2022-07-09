قیمت تقریبی آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر تهران قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
|
منطقه
|
آدرس
|
متراژ
|
تعداد اتاق
|
عمر بنا (سال)
|
قیمت هر متر مربع (تومان)
|۱
|قیطریه
|۸۵
|۲
|۶
|۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲
|صادقیه
|
۶۵
|۱
|۳
|۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۳
|قلهک
|۹۰
|۲
|۱۳
|۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰
|۴
|تهرانپارس
|۶۵
|۲
|۱۳
|۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰
|۵
|شهرک نفت
|۱۰۰
|۲
|۱۶
|۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۶
|فاطمی
|۷۰
|۲
|۹
|۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰
|۷
|سهروردی شمالی
|۶۴
|۱
|۲۱
|۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۸
|نارمک
|۷۳
|۲
|۱۷
|۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰
|۹
|استاد معین
|۸۳
|۲
|۳
|۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۰
|جیحون
|۶۰
|۱
|۱۳
|۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۱
|منیریه
|۵۵
|۱
|۴
|۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۲
|جمهوری
|۱۰۵
|۲
|۲
|۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۳
|تهران نو
|۹۵
|۲
|۲
|۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۴
|پیروزی
|۱۱۰
|۲
|۳
|۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۵
|بلوار ابوذر
|۸۰
|۲
|۳
|۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۶
|جوادیه
|۶۰
|۲
|۶
|۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۷
|فلاح
|۶۹
|۱
|۸
|۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۸
|شهرک ولیعصر
|۷۴
|۲
|۹
|۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۹
|خانی آباد
|۷۵
|۱
|۳
|۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۰
|شهر ری
|۹۰
|۲
|۱۱
|۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۱
|تهرانسر
|۶۴
|۱
|۱۹
|۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۲
|چیتگر
|۱۴۵
|۳
|۱۳
|۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
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