قیمت تقریبی آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر تهران قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه آدرس متراژ تعداد اتاق عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان) ۱ قیطریه ۸۵ ۲ ۶ ۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲ صادقیه ۶۵ ۱ ۳ ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳ قلهک ۹۰ ۲ ۱۳ ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴ تهرانپارس ۶۵ ۲ ۱۳ ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵ شهرک نفت ۱۰۰ ۲ ۱۶ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶ فاطمی ۷۰ ۲ ۹ ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷ سهروردی شمالی ۶۴ ۱ ۲۱ ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸ نارمک ۷۳ ۲ ۱۷ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹ استاد معین ۸۳ ۲ ۳ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰ جیحون ۶۰ ۱ ۱۳ ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱ منیریه ۵۵ ۱ ۴ ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲ جمهوری ۱۰۵ ۲ ۲ ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳ تهران نو ۹۵ ۲ ۲ ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴ پیروزی ۱۱۰ ۲ ۳ ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵ بلوار ابوذر ۸۰ ۲ ۳ ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶ جوادیه ۶۰ ۲ ۶ ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷ فلاح ۶۹ ۱ ۸ ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸ شهرک ولیعصر ۷۴ ۲ ۹ ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹ خانی آباد ۷۵ ۱ ۳ ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰ شهر ری ۹۰ ۲ ۱۱ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱ تهرانسر ۶۴ ۱ ۱۹ ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲ چیتگر ۱۴۵ ۳ ۱۳ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰