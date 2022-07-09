گفتگوی اردوغان و محمود عباس درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در تماسی تلفنی فرا رسیدن عید سعید قربان را به یکدیگر تبریک گفتند.

بر اساس بیانیه مدیریت ارتباطات دفتر ریاست جمهوری ترکیه، دو طرف در این تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند.

اردوغان در گفتگو با محمود عباس ابراز امیدواری کرد که ایام عید سعید قربان وسیله‌ای برای برقراری صلح و ثبات در فلسطین، کشورهای منطقه و کل جهان اسلام باشد و ملت فلسطین در حالی عید قربان سال آینده را جشن بگیرد که فلسطین آزاد شده و کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف تشکیل شده باشد.

رئیس جمهور ترکیه با تأکید بر اهمیت وحدت و همبستگی میان مردم فلسطین، بر آمادگی خود برای ارائه انواع حمایت‌ها در این زمینه تأکید کرد.

محمود عباس نیز در این تماس تلفنی برای ترکیه آرزوی ثبات، امنیت و پیشرفت کرد.

باید تأکید کرد که این گفتگوی تلفنی در حالی انجام می‌شود که مقامات رژیم صهیونیستی در نظر دارند همزمان با تلاش‌های آنکارا در راستای بهبود روابط دیپلماتیک، دفتر اقتصادی و تجاری خود در این کشور را بازگشایی کنند. این تصمیم پس از گذشت یک دهه از ایجاد تنش در روابط دیپلماتیک میان ترکیه و رژیم صهیونیستی اتخاذ شده است.

در سال ۲۰۱۹ نیز رژیم صهیونیستی سطح نمایندگی اقتصادی خودش در ترکیه را کاهش داده بود. اما به نظر می‌رسد با برطرف شدن موانع در روابط دوجانبه، سطح همکاری‌ها میان آنکارا و تل آویو دوباره به سطح سفرا بازگردد.