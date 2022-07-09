به گزارش خبرنگار مهر، رنگ آب رودخانههای نوشهر و چالوس طی هفتههای اخیر به دلیل ورود آلایندههای معدنی و گل و لای تغییر کرده و این روند مشکلات زیست محیطی را دامن زده است.
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نوشهر- ورود پساب ها و آلاینده های معدنی در رودخانه های نوشهر و چالوس مشکلات زیست محیطی در منطقه ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، رنگ آب رودخانههای نوشهر و چالوس طی هفتههای اخیر به دلیل ورود آلایندههای معدنی و گل و لای تغییر کرده و این روند مشکلات زیست محیطی را دامن زده است.
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