به گزارش خبرگزاری مهر، براساس دستورکار هفته جاری کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اعضای این کمیسیون روز دوشنبه (۲۰ تیر ماه) به بررسی لایحه اصلاح تبصره‌های (۱) و (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌پردازند.

همچنین رسیدگی به طرح اصلاح جدول ۴-۲۴ محرومیت‌زدایی اعاده شده از شورای نگهبان و رسیدگی به درخواست عده‌ای از نمایندگان جهت رسیدگی به اقدامات دولت در بازنگری مناطق کمتر توسعه یافته براساس ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دیگر دستورکارهای روز دوشنبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس است.

براساس این گزارش اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس روز سه‌شنبه هفته جاری به استماع گزارش، بحث و بررسی وضعیت اقتصادی کشور و تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان وی می‌پردازند.