آموزش و پرورش از عهده اجرای مصوبه جدید کنکوری بر نمی آید

مهرداد ویس کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیش بینی رأی نمایندگان مخالف در مصوبه نهایی کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دغدغههای کمیسیون آموزش هنوز درباره مصوبه کنکوری شورا رفع نشده است، افزود: حدود دو ماه پیش کمیسیون آموزش در نامهای به رئیس جمهور مخالفت خود را با مصوبه مذکور اعلام کرده و خواستار لغو اجرای آن برای کنکور سال ۱۴۰۲ شد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی افزود: جلسهای در خصوص مصوبه مذکور با نمایندگان مجلس برگزار نشده، حتی نظر من که ناظر سنجش هستم نیز پرسیده نشده، چه برسد به اینکه نظر مابقی نمایندگان پرسیده شود.
وی اظهار داشت: مصوبه کنکور توسط اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و نهایی شده و در صورت ابلاغ رئیس جمهور اجرایی میشود، اما مشکلی که وجود دارد این است که خود سازمان سنجش آموزش کشور تاکید دارد که این مصوبه اجرایی نیست، وزارت آموزش و پرورش ما نشان داد به ویژه در تقلبهایی که در کنکور امسال صورت گرفت آمادگی برگزاری آزمون را ندارد.
وی ادامه داد: دستگاههایی که دهها مورد آن در یک شهر کوچک کشف شد، نشان میدهد که همین دستگاهها در امتحانات نهایی نیز به کار گرفته میشود، همچنین تصحیح هوشمند برگهها، زیرساختها، هزینههایی دارد و بودجهای که میخواهد، به طور حتم آموزش پرورش از عهده آن بر نخواهد آمد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اصرار غیر معقولی بر مصوبه کنکور دارد افزود: ای کاش رئیس جمهور دو سفر استانی را کنسل کند ولی برخی از کارها را جمع بندی کند، تعیین تکلیف کنکور واجب تر از برخی از سفرها است.
وی افزود: متأسفانه خانوادهها به دلیل عدم تعیین تکلیف مصوبه کنکور سرگردان هستند، شواهد هم نشان میدهد، با توجه به این موضوع که از نیمه تیر ماه نیز گذشتهایم و حداقل باید تا کنکور بعدی یکسال فاصله باشد، رئیس جمهور میخواهد مصوبه کنکور را با تأخیر ابلاغ کند تا در سال ۱۴۰۲ این مصوبه اجرایی نشود. رئیس جمهور نیز متوجه شده است که این مصوبه مشکلاتی دارد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر قرار بود این مصوبه ابلاغ شود، باید تا الان ابلاغ میشد، افزود: از طرفی امکان دارد مصوبه ابلاغ شود و به سازمان سنجش ابلاغ شود که کنکور را یکسال بعد از ابلاغ مصوبه اجرا کند اگر سازمان سنجش بخواهد آن را اجرایی کند، در ورودیهای دانشگاهها مشکل پیدا میکند بنابراین به نظر میرسد رئیس جمهور میخواهد در اقدامی عاقلانه، این مصوبه را ابلاغ نکند و اجرای آن را یک سال عقب بیندازد.
به گزارش مهر، بر اساس مصوبه جدید کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در آزمون سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط سوابق تحصیلی سال دوازدهم با تأثیر قطعی خواهد بود و در کنکور سال ۱۴۰۴، سال یازدهم نیز اضافه میشود و در کنکور سال ۱۴۰۵ سوابق تحصیلی سال دهم هم اضافه خواهد شد.
با مصوبه جدید، سنجش دو بخش میشود؛ یک بخش مربوط به سوابق تحصیلی است و یک بخش مربوط به کنکور. تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۲ صرفاً ۴۰ درصد خواهد بود و در سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد تأثیر قطعی میرسد و در سال ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد تأثیر قطعی خواهد رسید.
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