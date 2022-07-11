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۲۰ تیر ۱۴۰۱، ۹:۴۸

عضو کمیسیون آموزش مجلس:

آموزش و پرورش از عهده اجرای مصوبه جدید کنکوری بر نمی آید

آموزش و پرورش از عهده اجرای مصوبه جدید کنکوری بر نمی آید

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: به طور حتم آموزش و پرورش از عهده اجرای مصوبه جدید کنکوری بر نخواهد آمد.

مهرداد ویس کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیش بینی رأی نمایندگان مخالف در مصوبه نهایی کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دغدغه‌های کمیسیون آموزش هنوز درباره مصوبه کنکوری شورا رفع نشده است، افزود: حدود دو ماه پیش کمیسیون آموزش در نامه‌ای به رئیس جمهور مخالفت خود را با مصوبه مذکور اعلام کرده و خواستار لغو اجرای آن برای کنکور سال ۱۴۰۲ شد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی افزود: جلسه‌ای در خصوص مصوبه مذکور با نمایندگان مجلس برگزار نشده، حتی نظر من که ناظر سنجش هستم نیز پرسیده نشده، چه برسد به اینکه نظر مابقی نمایندگان پرسیده شود.

وی اظهار داشت: مصوبه کنکور توسط اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و نهایی شده و در صورت ابلاغ رئیس جمهور اجرایی می‌شود، اما مشکلی که وجود دارد این است که خود سازمان سنجش آموزش کشور تاکید دارد که این مصوبه اجرایی نیست، وزارت آموزش و پرورش ما نشان داد به ویژه در تقلب‌هایی که در کنکور امسال صورت گرفت آمادگی برگزاری آزمون را ندارد.

وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که ده‌ها مورد آن در یک شهر کوچک کشف شد، نشان می‌دهد که همین دستگاه‌ها در امتحانات نهایی نیز به کار گرفته می‌شود، همچنین تصحیح هوشمند برگه‌ها، زیرساخت‌ها، هزینه‌هایی دارد و بودجه‌ای که می‌خواهد، به طور حتم آموزش پرورش از عهده آن بر نخواهد آمد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اصرار غیر معقولی بر مصوبه کنکور دارد افزود: ای کاش رئیس جمهور دو سفر استانی را کنسل کند ولی برخی از کارها را جمع بندی کند، تعیین تکلیف کنکور واجب تر از برخی از سفرها است.

وی افزود: متأسفانه خانواده‌ها به دلیل عدم تعیین تکلیف مصوبه کنکور سرگردان هستند، شواهد هم نشان می‌دهد، با توجه به این موضوع که از نیمه تیر ماه نیز گذشته‌ایم و حداقل باید تا کنکور بعدی یکسال فاصله باشد، رئیس جمهور می‌خواهد مصوبه کنکور را با تأخیر ابلاغ کند تا در سال ۱۴۰۲ این مصوبه اجرایی نشود. رئیس جمهور نیز متوجه شده است که این مصوبه مشکلاتی دارد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر قرار بود این مصوبه ابلاغ شود، باید تا الان ابلاغ می‌شد، افزود: از طرفی امکان دارد مصوبه ابلاغ شود و به سازمان سنجش ابلاغ شود که کنکور را یکسال بعد از ابلاغ مصوبه اجرا کند اگر سازمان سنجش بخواهد آن را اجرایی کند، در ورودی‌های دانشگاه‌ها مشکل پیدا می‌کند بنابراین به نظر می‌رسد رئیس جمهور می‌خواهد در اقدامی عاقلانه، این مصوبه را ابلاغ نکند و اجرای آن را یک سال عقب بیندازد.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه جدید کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در آزمون سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط سوابق تحصیلی سال دوازدهم با تأثیر قطعی خواهد بود و در کنکور سال ۱۴۰۴، سال یازدهم نیز اضافه می‌شود و در کنکور سال ۱۴۰۵ سوابق تحصیلی سال دهم هم اضافه خواهد شد.

با مصوبه جدید، سنجش دو بخش می‌شود؛ یک بخش مربوط به سوابق تحصیلی است و یک بخش مربوط به کنکور. تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۲ صرفاً ۴۰ درصد خواهد بود و در سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد تأثیر قطعی می‌رسد و در سال ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد تأثیر قطعی خواهد رسید.

کد مطلب 5535011
زهرا سیفی

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    نظرات

    • ahoora US ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
      19 3
      پاسخ
      امیدوارم اجرا نشه این طرح بیخود و ناعادلانه
    • ahoora US ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
      16 2
      پاسخ
      امیدوارم اجرا نشه این طرح بیخود و ناعادلانه
    • حمید IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
      12 21
      پاسخ
      به آقای ویس کرمی بگین شما که میدونید کنکور اینقدر مشکل داره و خودتون رو به عنوان نهاد قانون گذار در بحث کنکور مطرح میکنین چرا این همه سال هیچ کاری برای اصلاح سیستم سنجش و پذیرش نکردین.و حالا به دلایل واهی به مخالفت با این طرح میپردازین شما دارین اصل طرح رو به دلیل احتمال تقلب رد میکنین
    • حامد IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
      19 3
      پاسخ
      به خدا یک ساله روانمان را نابود کردین با این مصوبه، بسه دیگه حالا کنکور و ورود به دانشگاه را هم میخواین عقب بندازین با این مصوبه پوچ و ضد عدالتتون؟ کم ظلم نکردین با حذف زیرگروه ها و تاثیر قطعی معدل که 85 درصد داوطلبین مخالفشن! بسه دیگه تا کی میخواین لجاجت الکی به خرج بدین؟!
    • IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
      5 1
      پاسخ
      واقعا نمیدونم چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی به یه مصوبه پر از اشکال پافشاری میکنه و حتی نظر مخالف مردم و نمایندگان مجلس براشون مهم نیست
    • احمد IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
      1 5
      پاسخ
      انقدر با این آقای ویس کرمی مصاحبه نکنید. یکی نیست به این آقا بگوید که چکاره است ؟ مینشیند و انتقاد میکند و از مافیای کنکور حقوق میگیرد که مخالفت کند. باعث سوگیری ذهن رئیس جمهور سعی میکند بشود. خدا به راه راست هدایت کند. مصوبه ی شورا به شدت مفید است. چرا کسی که عربی و دینی خوب بلد است برود کامپیوتر؟؟
    • امین IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
      12 1
      پاسخ
      حالا کاش یه حرف ثابت میزدن ادم تکلیفش مشخص بشه تا همین الان فقط ۹۸۲۴۲۴۹۷۳۹۴۲۶ بار هی قانون تصویب کردن هی لغو کردن
      • IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
        2 6
        کنکور نیاز باتعییر داشت اگه تا پنجاه سال اینده این تعییرات جدید اعمال بشه بازم تعدادی از نماینده ها مخالفت می کنند بهتر نیست نماینده ها به جای سنگ اتدازی جهت رفع تخرفات در امتحانات چاره اندیشی کنند ؟ واقعا نماینده کی می خوان به فکر ملت به فکر جوانان باشن واسشون کاری کنند
    • ناشناس IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      5 3
      پاسخ
      تروخدا عمومیارو برندارین تروخدا آدم دیوانه میشع هروز پشت سرهم تخصصی بخونه ، من کابوسمع اگر بردارین خیلی اذیت میشیم ، بزارید ماهم بی دردسر عینه دانش آموزان قبلی کنکور بدیم
    • محمد رضا IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      2 6
      پاسخ
      باید دروس عمومی حذف بشه و به سوابق تحصیلی بره یکه سال داره عمومی ها حذف هست بعد نمیشه نظرشون رو عوض کنن که در کل تست زدن در دروس عمومی باعث زده شدن میشه مخصوصا در ادبیات همون تشریحی گرفته شود بهتره
    • زهره IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      16 1
      پاسخ
      دوستان ررید سایت کارزار مخالفت تاثیر قطعی امضا کنید
    • IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
      31 1
      پاسخ
      آموزش و پرورش که همیشه مشکل داره باعت همه بی عدالتی ها آموزش و پرورش هست حالا هم سنگ میندازه مردم چکار کنند شما مدیریت و سواد ندارید

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