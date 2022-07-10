مراحل کار ستاد اربعین تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی و هیأت همراه که به منظور هماهنگی برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین امسال به عراق سفر کرده است، شنبه شب با نصیف الخطابی استاندار کربلا دیدار و گفتگو کرد. در ابتدای این جلسه شهردار تهران گزارشی از فعالیت‌ها و پیش‌بینی‌های ستاد اربعین شهرداری تهران ارائه کرد.

در ادامه شهردار تهران مراحل کار ستاد اربعین جمهوری اسلامی ایران و شهرداری تهران را تشریح کرد و افزود: خدمات ما در سه سطح انجام می‌پذیرد؛ سطح اول میزبانی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شرقی از زائران افغانستانی و پاکستانی، سپس ارائه خدمات در مرزهای غربی به زائرانی که قصد خروج زمینی از مرزها را دارند و در نهایت ارائه خدمات به کل زائران در شهرهای نجف، کربلا و طریق حسینی.

همچنین استاندار کربلا از شهرداری تهران به دلیل ارائه خدمات در سال‌های گذشته تشکر کرد و خواستار تعامل بیشتر دو شهر در اربعین امسال شد.

در این جلسه علاوه بر معاونان استاندار کربلا، کریمی سرکنسول ایران در کربلا، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، محمد امین توکلی زاده رئیس ستاد برگزاری مراسم اربعین حسینی (ع) معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران، ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران، مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران و عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری پایتخت و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران حضور داشتند.

دیدار شهردار تهران با تولیت آستان مقدس حسینی

شهردار تهران و هیأت همراه همچنین با آیت الله مهدی کربلایی تولیت آستان مقدس حسینی در دفتر این تولیت دیدار و گفتگو کرد. در ابتدای این جلسه علیرضا زاکانی گزارشی از فعالیت‌ها و پیش‌بینی‌های ستاد اربعین شهرداری تهران ارائه کرد

آیت الله مهدی کربلایی تولیت آستان مقدس حسینی ضمن تشکر از شهرداری تهران، به خصوصیات اربعین امسال به خصوص بحث تغذیه زائران تاکید کرد.

وی همچنین جابجایی مسافران در روز اربعین و بازگشت به شهرها و کشورهای زائران را از مشکلات احتمالی برشمرد و خواستار برقراری تعاملات بیشتر وزارت نقلیه عراق و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای حل این مشکل شد.

دیدار شهردار تهران با تولیت آستان مقدس عباسیه

شهردار تهران در ادامه سفر به عراق با حضرت آیت‌الله صافی تولیت شرعی آستان مقدس عباسیه در محل حرم حضرت عباس (ع) دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار معاونان عتبه عباسیه، ستاد اربعین عراق و نمایندگان رسمی کنسولگری کربلا حضور داشتند. در ابتدای این دیدار علیرضا زاکانی گزارشی از فعالیت‌ها و پیش‌بینی‌های ستاد اربعین شهرداری تهران ارائه کرد.

حضرت آیت الله صافی ضمن تشکر از شهردار تهران، دغدغه‌های خود در خصوص اربعین امسال با توجه به گرمای هوا و حضور چند برابری زائران پس از فروکش کردن کرونا را مطرح کردند. تولیت آستان مقدس عباسیه نکاتی را نیز در خصوص اتحاد جریان‌های شیعی و نحوه تعامل زائران با ملیت‌های مختلف ایراد کردند.

‌دیدار شهردار تهران با مسئولان عتبه علویه

شهردار تهران و هیأت همراه همچنین با مسئولان عتبه علویه در نجف اشرف دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار علیرضا زاکانی گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های ستاد اربعین شهرداری تهران ارائه داد.

مسئولان عتبه علویه نیز گزارشی از پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای مراسم اربعین امسال در شهر نجف ارائه دادند.