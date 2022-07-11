  1. استانها
  2. گیلان
۲۰ تیر ۱۴۰۱، ۷:۴۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

برخورد کامیون با پژو ۴۰۵/ ۳ نفر جان باختند

برخورد کامیون با پژو ۴۰۵/ ۳ نفر جان باختند

رشت- رئیس اورژانس گیلان با اشاره به برخورد کامیون و پژو ۴۰۵ در جاده رشت به سراوان، گفت: بر اثر این حادثه سه نفر جان باختند و دو نفر مصدوم شدند.

دکتر پیمان اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخورد کامیون و پژو ۴۰۵، اظهار کرد: این حادثه در جاده رشت به تهران در محدوده سراوان رخ داد.

وی با بیان اینکه به محض دریافت گزارش این حادثه ۴ تیم اورژانس به محل اعزام شدند، گفت: در این حادثه سه نفر شامل دو مرد ۴۰ و ۲۲ ساله و یک کودک ۱۱ ساله بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

رئیس اورژانس گیلان با اشاره به زمان وقوع این حادثه که در ساعت ۲۱ شامگاه یکشنبه رخ داد، افزود: دو مصدوم توسط اورژانس پیش بیمارستانی مورد مداوا قرار گرفتند.

وی ادامه داد: بعد از انجام اقدامات پیش بیمارستانی مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان‌های رسول اکرم و پورسینای رشت منتقل شدند.

کد مطلب 5535164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه