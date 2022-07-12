مسعود طیبی نویسنده و کارگردان تئاتر که قرار است به زودی نمایش «سندرم هملت» را در مرکز تئاتر مولوی روی صحنه ببرد در این باره به خبرنگار مهر گفت: این نمایش پنجمین برداشت مدرن من از آثار شکسپیر است که همچون برداشت‌های قبلی بر اساس نگاه یان کات به «هملت» در دنیای امروزی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: این در حالی است که، «نمایش افلیا» چهارمین اقتباس مدرن من از «هملت» قرار است پاییز امسال به دعوت جشنواره بین‌المللی تئاتر شکسپیر در ارمنستان به صحنه برود.

طیبی درباره برداشت‌های مدرن خود از آثار شکسپیر با اشاره به اینکه ماندن در گذشته نمی‌تواند پاسخی برای جامعه اطلاعاتی و دانش محور امروز باشد، افزود: معتقدم باید همواره با درک درست از تحولات و همگام با جامعه جهانی تئاتر، گام برداریم تا بتوانیم برای دوران معاصر خودمان حرفی برای گفتن داشته باشیم.

این کارگردان تاکید کرد: در واقع یان کات هم به شیوه خودش این سوال را طرح می‌کند که آیا در دنیای معاصر هنوز ما باید پذیرنده شکسپیر باشیم یا شکسپیر پذیرنده ما؟

وی عنوان کرد: در برداشت جدیدم از «هملت» نیز به ویژگی‌های خلقی و نگرش‌های روانی از دیدگاه یونگ پرداخته‌ام.

این کارگردان با بیان اینکه «سندرم هملت» یک اصطلاح روان شناختی و حقوقی است که به اختلال هُویت‌پَریشی می‌پردازد، یادآور شد: سندرم هویت پریشی در «هملت» با مرگ مشکوک پدرش شدت می‌یابد و او را در برزخ کشمکش میان سه هویت عشق پدرفرزندی، وجه عقلانی واکنش به شرایط مرگ پدر و شعله خشم شیطانی انتقام از قاتل احتمالی پدرش گرفتار می‌کند.

طیبی در پایان تاکید کرد: مخاطبان در نمایش «سندرم هملت» فقط با بُرشی از زندگی هملت در یک مقطع زمانی خاص مواجه می‌شوند و این معنای نگاه روانشناسانه به بشر و تصویرگری آن در نمایش است.

مجری طرح این نمایش آکادمی هنرهای نمایشی میزانسن و تهیه کننده آن سمیه طیبی است.