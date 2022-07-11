افزایش همکاری سینمایی ایران و چین/ امیدواری برای اکران «لوپتو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی سوره، جو زی هائو رایزن فرهنگی و ژائو زی آنگ وابسته فرهنگی سفارت چین در جمهوری اسلامی ایران ضمن حضور در سازمان سینمایی سوره با حمیدرضا جعفریان رییس سازمان سینمایی سوره، هادی اسماعیلی معاون توزیع و الهه طه‌ئی مدیر مرکز بین‌الملل سازمان درباره ایجاد زمینه‌های همکاری دیدار و گفتگو کردند.

ابتدا حمیدرضا جعفریان رییس سازمان سینمایی سوره ضمن ارایه توضیحاتی درباره بخش‌های مختلف این سازمان و فعالیت‌هایی که هم‌اکنون عهده‌دار آن هستند، گفت: این سازمان زنجیره کاملی را در حوزه‌های مختلف سینما از تربیت نیرو و همکاری با فیلمسازان جوان و تازه نفس تا تولید در فضای حرفه‌ای و فضای توزیع و انتشار را تشکیل داده است.

وی ادامه داد: این سازمان به دلیل ظرفیت‌های بسیاری که در حوزه‌های مختلف از جمله تولید سریال، مستند، انیمیشن و فیلم کوتاه دارد، می‌تواند برای تولیدات مشترک با کشور چین وارد مذاکره شود چراکه به دلیل قرابت‌های فرهنگی شرقی زیادی که بین ۲ کشور وجود دارد، به راحتی می‌توان به مضامین و قصه‌های مشترک دست یافت.

جو زی هائو رایزن فرهنگی چین در جمهوری اسلامی ایران در ادامه با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست و همکاری با سازمان سینمایی سوره در آینده‌ای نزدیک گفت: فعالیت این سازمان در بخش‌های مختلف جای تبریک دارد و می‌تواند همکاری ما با یکدیگر را در بخش‌های مختلف گسترش دهد تا برای معرفی هرچه بهتر فرهنگ ۲ کشور به یکدیگر، آثاری را تهیه و تولید کنیم.

وی تاکید کرد: در سه سال اخیر همکاری ایران و چین در زمینه سینمایی بسیار زیاد شده، این اتفاق به دلیل تفاهمنامه‌ای است که میان سازمان سینمایی ایران و سازمان سینمایی چین برای تولید فیلم سینمایی و مستند به امضا رسید و فکرها و پیشنهادات خوبی مطرح شد. البته در چارچوب قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین نیز همکاری در زمینه سینمایی می‌تواند مفید باشد.

رایزن فرهنگی چین در جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در سال‌های اخیر جشنواره‌های بین‌المللی فیلم چین به صحنه‌ای برای حضور فعال فیلمسازان ایرانی تبدیل شده است و سینماگران توانسته‌اند در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم پکن و شانگهای افتخاراتی را کسب کنند، مطرح کرد: معرفی سینمای ایران در بازار چین از جمله مواردی است که ما به آن اهتمام می‌ورزیم و علاقه‌مندیم با سینماگران ایرانی همکاری‌های مشترکی داشته باشیم.

وی افزود: فرصت‌های بسیاری هم‌اکنون در دسترس است که باید از تفاهمنامه‌های کاغذی و سیاستی که از قبل تدوین شده است، خارج و کار به گروه سپرده شود تا به نتیجه برسد.

رایزن فرهنگی چین در جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ایجاد رابطه همکاری بین سازمان سینمایی سوره و موسسات مشابه آن در چین وظیفه ماست، یادآور شد: بازار چین بسیار بزرگ است و امیدواریم شاهد همکاری‌های نزدیکتر سازمان سینمایی سوره با موسسه‌های مشابه در چین و دستاوردهای خوب باشیم.

رییس سازمان سینمایی سوره در ادامه با اشاره به اکران انیمیشن «لوپتو» در پاییز امسال بیان کرد: علاوه بر آنکه تولید انیمیشن در ایران مقرون به صرفه است، ظرفیت انیمیشن نیز بسیار بالاست و اگر فضای حقوق مالکانه آثار و بحث کپی رایت رعایت شود، می‌توان انیمیشن‌های ایرانی را که قرابت‌های با فرهنگ کشور چین دارد، در پلتفرم‌های چینی اکران کرد که شاید این اتفاق برای «لوپتو» رخ بدهد.

رایزن فرهنگی چین در جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه انیمیشن در چین مورد حمایت دولت است و برای آن تسهیلات در نظر می‌گیرد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در این زمینه بتوانیم با سازمان سینمایی سوره که در ساخت انیمیشن نیز فعالیت می‌کند، همکاری‌های مشترکی داشته باشیم که ظرفیت آن در چین نیز بسیار است.

هادی اسماعیلی معاون توزیع سازمان سینمایی سوره نیز مطرح کرد: بر اساس آمار منتشر شده، کشور چین بیش از ۷۰ درصد سینمای آسیا را در دست دارد. این موضوع را می‌توان به فال نیک گرفت و با این کشور برای تولید و پخش آثار به ویژه تولیدات انیمیشن که پخش آن آسان‌تر است، به تفاهمنامه مشترک رسید و یا حتی پخش اثر را به پلتفرم‌هایی در چین که تعداد آن‌ها کم هم نیست، سپرد.

الهه طه‌ئی مدیر مرکز بین‌الملل سازمان سوره سینمایی سوره نیز در سخنانی اظهار کرد: سال‌هاست با کشور چین در زمینه تبادل آثار هنری مراودات خوبی داشته‌ایم از جمله آن‌که تاکنون آثارمان به جشنواره‌های بین‌المللی چین از جمله شانگهای راه یافته، به نمایش درآمده است و رایت برخی از تولیدات انیمیشن را به کمپانی‌های چینی واگذار کرده‌ایم اما به دنبال گسترش همکاری‌ها و هم‌افزایی و بهره‌وری بیشتر در زمینه تولید مشترک، حضور در جشنواره‌ها، اکران آثار در پلتفرم‌های VOD و سینماها هستیم.

رایزن فرهنگی چین در جمهوری اسلامی ایران در پایان مطرح کرد: توسعه همکاری‌های ایران و چین در حوزه فرهنگی از اولویت‌های ماست. همچنین امیدوارم امسال هفته فیلم چین را در همکاری با سازمان سینمایی سوره به عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت سینما در ایران برگزار کنیم.