به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر سبزیان با اشاره به برگزاری طرح «مثل صدف» اظهار کرد: از همین رو با توجه به در پیش رو بودن هفته عفاف و حجاب طرح «مثل صدف» با محوریت برگزاری ۱۱۰ ویژه برنامه کتاب محور ویژه خانوادهها درکتابخانه های عمومی استان برگزار میشود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با اشاره به فرا رسیدن هفته عفاف و حجاب گفت: در جامعه امروز فرهنگ سازی مسئله عفاف و حجاب به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی جامعه اسلامی ایران یکی از ضروریات جامعه محسوب میشود.
وی اجرا و برگزاری برنامهها و فعالیتهای فرهنگی کتاب محور ویژه عفاف و حجاب را یکی از راههای مؤثر و مفید در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با بهره گیری از جهاد تبیین عنوان کرد.
سبزیان تصریح کرد: حضور در نمایشگاه ملی مهرانه، مسابقه کتابخوانی خانوادگی، رونمایی، خوانش و نقد و بررسی کتاب، ارائه بسته مطالعاتی در حوزه خانواده و سبک زندگی، ارائه مشاوره کتاب، کارگاه مطالعه مفید ویژه خانوادهها، خدمات دهی به مخاطبین خاص (نابینایان و ناشنوایان) و ثبت نام از خانوادهها در باشگاه «خانواده کتابخوان» از جمله برنامههای این طرح است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی از عضویت رایگان خانوادگی کلیه کتابخانه های عمومی استان در غرفه اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در نمایشگاه ملی مهرانه خبر داد.
وی بیان کرد: در طرح عضویت رایگان سراسری، اعضا میتوانند از خدمات کتابخانه ای شامل امانت کتاب در کلیه کتابخانه های عمومی استان بدون محدودیت جغرافیایی بهره مند شوند.
سبزیان گفت: همچین طی آئینی از ۵۰ نفر بانوی شاغل و ۲۸۰ نفر عضو کتابخانه با حجاب برتر در کلیه کتابخانه های عمومی استان تقدیر خواهد شد.
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