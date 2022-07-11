قیمت سکه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ به ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران با ۱۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز شنبه، به ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز شنبه، ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون تومان است.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ۱۷۳۹ دلار و ۸۲ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۸۹ هزار و ۷۱۶ تومان است.