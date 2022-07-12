  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۸:۰۷

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد؛

افزایش ۴۵ درصدی حقوق معلمان با قانون رتبه بندی

افزایش ۴۵ درصدی حقوق معلمان با قانون رتبه بندی

ستاری فرد گفت: در کمترین رتبه یعنی در بدترین حالت ۴۵ درصد حقوق و مزایای معلمان افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر صادق ستاری فرد، در پاسخ به این سوال که حداقل حقوق معلمان با قانون رتبه بندی چقدر خواهد بود، افزود: بسته به اینکه معلمان در کدام رتبه قرار بگیرند، حداقل‌ها متفاوت است. اما در کمترین رتبه یعنی در بدترین حالت ۴۵ درصد حقوق و مزایای معلمان یعنی حق شغل، حق شاغل و حق فوق العاده آنان افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: حقوق معلمان رتبه ۱ ۴۵ درصد، معلمان رتبه ۲ ۵۵ درصد، معلمان رتبه ۳ ۶۵ درصد، معلمان رتبه ۴ ۷۵ درصد و معلمان رتبه ۵ ۹۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. حق شغل حق شاغل و حق فوق العاده سه بخش حقوقی است که برای معلمین در نظر گرفته شده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: هر کدام از معلمان بسته به اینکه در چه شرایطی فعالیت می‌کنند و در کدام رتبه قرار می‌گیرند حداقل حقوق شأن متفاوت است؛ نمی‌توان عددی دقیق را به عنوان حداقل حقوق اعلام کرد. بسته به اینکه در احکام معلمین رقمش به چه نحوه است و در کدام رتبه قرار می‌گیرند؛ حداقل حقوق معلمان متفاوت خواهد بود.

کد مطلب 5535742
علی قدمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      1 0
      پاسخ
      فقط وعده
    • مرادی IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
      0 0
      پاسخ
      با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه تا حالا فقط وعده الکی بوده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها