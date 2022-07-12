افزایش ۴۵ درصدی حقوق معلمان با قانون رتبه بندی

به گزارش خبرنگار مهر صادق ستاری فرد، در پاسخ به این سوال که حداقل حقوق معلمان با قانون رتبه بندی چقدر خواهد بود، افزود: بسته به اینکه معلمان در کدام رتبه قرار بگیرند، حداقل‌ها متفاوت است. اما در کمترین رتبه یعنی در بدترین حالت ۴۵ درصد حقوق و مزایای معلمان یعنی حق شغل، حق شاغل و حق فوق العاده آنان افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: حقوق معلمان رتبه ۱ ۴۵ درصد، معلمان رتبه ۲ ۵۵ درصد، معلمان رتبه ۳ ۶۵ درصد، معلمان رتبه ۴ ۷۵ درصد و معلمان رتبه ۵ ۹۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. حق شغل حق شاغل و حق فوق العاده سه بخش حقوقی است که برای معلمین در نظر گرفته شده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: هر کدام از معلمان بسته به اینکه در چه شرایطی فعالیت می‌کنند و در کدام رتبه قرار می‌گیرند حداقل حقوق شأن متفاوت است؛ نمی‌توان عددی دقیق را به عنوان حداقل حقوق اعلام کرد. بسته به اینکه در احکام معلمین رقمش به چه نحوه است و در کدام رتبه قرار می‌گیرند؛ حداقل حقوق معلمان متفاوت خواهد بود.