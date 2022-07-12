به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه تصویرسازی بر اساس خاطرات کونیکو یامامورا مادر شهید محمد بابایی با عنوان «مادری از دیار آفتاب» امروز سه‌شنبه ۲۱ تیرماه به صورت همزمان در ۶ نقطه از شهر تهران برگزار می‌شود.

امیرحسین سمیعی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این برنامه توضیح داد: کارگاه تخصصی «مادری از دیار آفتاب» که در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران طراحی شده است، امروز در شش مرکز (نگارخانه لاله، نگارخانه اندیشه، نگارخانه خانه فرهنگ امام علی (ع)، نگارخانه ملک‌الشعرای بهار، نگارخانه پردیس و نگارخانه شفق) به صورت همزمان برگزار می‌شود. این برنامه در نگارخانه شفق اختصاص به کارگاه تولید انیمیشن یا پویانمایی دارد و در حاشیه آن، کودکان حاضر در کارگاه با نقاشی‌هایشان، از مادر شهید بابایی قدردانی خواهند کرد. در ۵ مرکز دیگر؛ در هر مرکز، یک استاد کارگاه و هنرجوها را میزبانی خواهیم کرد. البته در نگارخانه لاله علاوه بر استاد کارگاه، همه هنرجوها از اساتید دانشگاهی هستند.

وی افزود: فرزاد ادیبی، منوچهر اسماعیلی، یدالله تناور، اسحاق حنیفه، مصطفی خزایی، نرگس دلاوری، پیمان رحیمی‌زاده، هاجر سلیمی‌نمین، آتنا شمس، علی هاشمی شهرکی، سید حسام‌الدین طباطبایی، ملیحه غلام‌زاده، امیر مفتون، محسن محمدمیرزایی، اکبر نیکاپور و مرتضی یزدانی از جمله اساتید حاضر در ورک‌شاپ‌ها هستند.

سمیعی همچنین گفت: از آثار این مجموعه ورک‌شاپ، نمایشگاهی برگزار می‌شود و آثار تولید شده در قالب بسته کارت‌پستال تولید و منتشر خواهد شد. همچنین کتابی نیز از آثار تولید شده در کارگاه‌ها منتشر خواهد شد که آثار برای این کتاب توسط هیأت انتخابی متشکل از متخصصان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و زیر نظر مدیریت هنرهای تجسمی سازمان انتخاب خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سعی کردیم در این رویداد در حوزه‌های مختلف از هنرمندان تراز اول و هنرجوهایشان بهره بگیریم تا درگیر قصه‌های کتاب مادر شهید بابایی (خاطرات کونیکو یامامورا) شوند که در این مسیر از مشارکت حوزه هنری و شبکه دو سیما نیز بهره گرفتیم.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیان اینکه این برنامه از قبل از درگذشت خانم کونیکو یامامورا نیز در حال اجرا شدن بود، تصریح کرد: در واقع می‌خواستیم بچه‌هایی که در این کارگاه‌ها آموزش می‌بینند، به نوعی درگیر این قصه‌ها شوند و این تصویرگری بهانه‌ای برای ارتباط با آن قصه‌ها باشد.

وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه رویکرد واکنش سریع هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نسبت به برخی وقایع چون حادثه متروپل آبادان یا وقایع جشنواره کن چیست، گفت: جلوه و هویت بصری شهر به فراخور مسئولیتی که ما داریم، هویت‌سازی است به ویژه در تنگناهای اتفاقاتی که رخ می‌دهد؛ بنابراین ما این واکنش‌های هنرمندان را کمی سریع‌تر پیش روی مردم قرار دهیم. واکنش هنرمندان، به نوعی ارتباط عاطفی با حوادث و مردم دارد و همچنین زبان مردم محسوب می‌شود و ما در جایگاهی هستیم که می‌توانیم واکنش‌ها را سریع‌تر به نمایش بگذاریم. «کن از نگاه نزدیک» یک رویداد واکنش سریع بود، چراکه عواطف و احساسات مردم را تحت تأثیر قرار داده بود و هنرمندان نیز خودجوش کارهایشان را ثبت کردند و ما هم توانستیم این واکنش را به نمایش بگذاریم. در شبکه دو نیز برنامه‌ای با همین عنوان هر شب گزارش‌های میدانی از نمایشگاه را پخش می‌کرد.

سمیعی در پایان تاکید کرد: همه نهادهایی که در حوزه رسانه و هنر کار می‌کنند، از هم جدا نیستند و اگر برنامه‌ای باشد، هر نهاد هنری و فرهنگی از جمله سازمان فرهنگی هنری شهرداری نیز خودش را ملزم به مشارکت می‌داند.