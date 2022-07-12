قائم مقام معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عزیززاده، با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و طی حکمی از سوی علیرضا معاف، معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد، به عنوان قائم مقام این معاونت منصوب شد.

در حکم معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

نظر به تعمیق کیفی و گسترش کمی مأموریت‌ها و برنامه‌های معاونت قرآن و عترت در دوره جدید فعالیت و با عنایت به تأیید و موافقت مقام عالی وزارت با انتصاب جنابعالی و تأکید ایشان بر توسعه چند برابری فعالیت‌های معاونت قرآن و عترت و با توجه به سوابق قرآنی، ظرفیت‌های علمی و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «قائم مقام معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» منصوب می‌شوید.

شناسایی هوشمند و فعال‌سازی هدفمند همه ظرفیت‌های قابل به‌کارگیری در جهت ارتقا کیفی و کمی فعالیت‌های قرآنی در دولت مردمی، ایجاد ارتباط فعال و تعامل هم‌افزا با همه ارکان و معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تدارک انجام شایسته وظایف و مأموریت‌های متکثر معاونت قرآن و عترت در هماهنگی با سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از مهم‌ترین وظایف مورد انتظار از جنابعالی است.

بدیهی است کلیه ادارات کل، مدیران و مشاورین، نهادهای همکار و مراکز تابعه معاونت قرآن و عترت در استان‌ها موظفند مستمراً در انجام وظایف خود با جنابعالی همدلی و هماهنگی لازم را داشته باشند ان شاءالله.