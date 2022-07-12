به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی (سه شنبه ۲۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: فرارسیدن روز حجاب و عفاف را گرامی می‌داریم. تاریخ ایران در واقعه مسجد گوهرشاد شاهد جان فشانی مردم برای حفظ حجاب و عفاف بوده است.

وی بیان کرد: در موضوع عفاف و حجاب باید همواره در نظر داشته باشیم که این ملت در زمان رژیم طاغوت در مقابل کشف حجاب سینه سپر کرده و شهید داده‌اند و هیچ کسی نسبت به موضوع حیا و حجاب و ارزش‌های خانواده حساس‌تر از خود مردم ایران نیست. در زمینه حجاب، فصل الخطاب تمامی مجریان و ضابطان باید رعایت قانون و تأمین حقوق اساسی مردم طبق قانون اساسی باشد و هر اقدامی خلاف موارد تعیین شده در قانون به هر شکلی علیه اصل هدف ترویج حجاب و عفاف خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید با تأکید بر اقدامات ایجابی، عقلانی و مدبرانه و با پرهیز از رفتارهای سلیقه‌ای باشد. ملت ایران در طول تاریخ بزرگترین حافظان فرهنگ عفاف و حجاب بوده اند و سیاست گذاری فرهنگی کشور نیز باید با توجه به این موارد صورت گیرد.

قالیباف گفت: لازم می دانم در مورد سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه نیز چند جمله را متذکر شوم. مجموع شواهدی که اکنون در دست ماست نشان می‌دهد که این سفر با کارسازی صهیونیست‌ها انجام شده و رئیس جمهور آمریکا مجری برنامه‌ها و پروژه‌هایی است که رژیم صهیونیستی به عنوان اصلی ترین دشمن ملت‌های منطقه آن را حتی در حد جزئیات طراحی و دیکته کرده است.

وی ادامه داد: تبدیل شدن به مجری سیاست‌های اسرائیلی در منطقه یک خطای تاریخی و راهبردی از سوی رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که قبل از هر کس، به ضرر دولت «بایدن» تمام خواهد شد. بی احتیاطی در توسعه ناتو به شرق و نادیده گرفتن هشدارهای ژئوپلتیکی قدرتمند در این باره منجر به آغاز جنگ اوکراین شد و اکنون نیز همان بی احتیاطی در قبال منطقه حساس خاورمیانه و خلیج فارس در حال رخ دادن است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اسرائیل یک موجودیت سیاسی نامشروع و بی ثبات کننده است که حتی قادر به مدیریت محیط سیاست داخلی خودش هم نیست. اسرائیل ته چاهی ایستاده است و آمریکا و دیگر کشورها را هم به افتادن در آن ترغیب می‌کند. ماهیت واقعی پیمان آبراهام چیزی جز این نیست. بنده امید چندانی ندارم که دولت آمریکا توان تشخیص تصمیم درست در این مقطع را داشته باشد، چنانکه در مذاکرات هسته‌ای نیز حداقل میزان عقلانیت را از خود نشان نداده است.

قالیباف تصریح کرد: بنابراین از کشورهای همسایه که با ایران دارای تاریخ و آینده مشترک هستند، می‌خواهم نسبت به هر گونه برنامه آمریکایی-اسرائیلی که مشخصاً هدف آنها بر هم زدن ثبات و نظم منطقه است به شدت هوشیار بوده و تبعات آن را به درستی و با دقت برآورد کنند.

وی اظهار داشت: ایران یک تکیه گاه مطمئن و قابل اعتماد برای همه همسایگان خویش است اما به همان میزان در مقابل حفظ تعادل امنیتی منطقه حساس بوده و در دفاع از منابع این منطقه در مقابل هر گونه توطئه و یا تلاش برای بی ثبات سازی تردید نخواهد کرد.