‌به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نوروزی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۱ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های ما در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ آن بود که مطالبات گندم‌کاران پرداخت شود و ۷۱ هزار میلیارد تومان نیز برای آن اعتبار گذاشتیم.

وی بیان کرد: اقتصاد بسیاری از استان‌ها اقتصاد کشاورزی است، اما در حالی که الان کشاورزان باید کشت دوم خود را انجام دهند، هنوز بخش قابل توجهی از مطالبات آنان پرداخت نشده است.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته قبل در یکی از کمیسیون‌های مجلس حضور یافت و قول داد این موضوع را پیگیری کند اما هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. توجه به امنیت غذایی، دغدغه همه ماست، از این رو باید مطالبات کشاورزان و گندم کاران نقاط مختلف کشور پرداخت شود. وزیر جهاد کشاورزی باید در دولت از حق کشاورزان دفاع کند.

نوروزی گفت: مساله بعدی درباره حقوق کارمندان است که ما هفته گذشته در حوزه انتخابیه حضور یافتیم و کارمندان از حقوق خود با توجه به این تورم و گرانی‌ها گله مند بودند. لازم است در این زمینه هم رسیدگی شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: وزیر جهاد کشاورزی وعده داده مطالبات گندم کاران پیگیری خواهد شد و در برنامه ریزی شده در هفته جاری مطالبات آنان پرداخت شود.