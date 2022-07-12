سازمان مرکزی تعاون روستایی حامی کشاورز و مصرف کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز (سه شنبه ۲۱ تیرماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان پاسخ به سوال محسن صفایی نماینده مردم گناباد در رابطه با عملکرد این وزارتخانه در تعاون روستایی و عدم رسیدگی به تخلفات گسترده مدیران سازمان مرکزی، گفت: سوال نمایندگان از دستگاه اجرایی در راستای بهبود امور است. در شرایط حساس فعلی در جهان، دولت‌ها برای تأمین مواد غذایی اقدامات متعددی دارند. از اسفندماه سال گذشته بخش زیادی از تلاش کشورهای مختلف در خصوص تأمین غذای مورد نیازشان بوده است. بنابراین تلاش این دولت نیز بر این اساس صورت گرفته است.

وی افزود: دولت برای تأمین امنیت غذایی با اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و تغییر نرخ ارز تلاش خود را آغاز کرد و برای ایجاد آرامش در حوزه غذا علیرغم شرایط سختی که در همه کشورهای جهان وجود دارد، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: سازمان تعاون روستایی از جمله سازمان‌های مهم در بحث تأمین امنیت غذایی و تنظیم بازار آن است. همچنین این سازمان نقش حمایت از کشاورز و دام‌پرور را برعهده دارد و می‌توان گفت سازمان تجارت و بازرگانی کشور محسوب می‌شود.

ساداتی‌نژاد ادامه داد: از طرف دیگر نگاه حمایتی به مصرف کنندگان محصولات کشاورزی از سیاست‌های سازمان تعاون روستایی است. تمام تلاش این سازمان حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان است. همچنین زمانی که قیمت محصول زیر قیمت تمام شده باشد، اقداماتی همچون خرید تضمینی، حمایتی و توافقی توسط این سازمان در جهت حمایت از تولید کننده صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین در صورتی که شرایط برای مصرف کننده سخت باشد و افزایش قیمت در بازار اتفاق بیفتد، سازمان مرکزی تعاون روستایی جهت تنظیم بازار مداخله می‌کند و اقداماتی را در پی می‌گیرد. طبیعتاً چنین عملیاتی هزینه دارد و سازمان‌هایی که نقش حمایت کننده و تنظیم گر را برعهده دارند، دچار زیان دهی می‌شوند.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی در کنار کشاورز قرار دارد، اظهار داشت: اخیراً شاهد مازاد تولید در بازار بوده ایم که اگر این بازار جمع نمی‌شد منجر به حذف تولید و تولید کننده می‌شدیم. از این رو باید بدانیم این سازمان نقش ویژه ای در حمایت از تولید دارد و ضروری است کار خود را با شفافیت ادامه دهد.

ساداتی‌نژاد افزود: تلاش ما در وزارت جهاد کشاورزی بر این است که برای رفع مشکلات رو به جلو پیش برویم و با هر گونه تخلف، رانت و فساد مبارزه کنیم. در این مسیر هیچ خط قرمزی برای بنده وجود نداشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف با آن مبارزه کرده و می‌کنیم.

وی تأکید کرد: نگاه من در این مسیر شفافیت بیش از پیش و پیگیری بحث خریدهای تضمینی بوده است. موضوع خرید تضمینی از محصول خرما و از تاریخ شهریور ۱۴۰۰ در خوزستان آغاز شد و تا آبان ماه ادامه پیدا کرد. در این مدت مجموعاً ۲۱ هزار تن خرما به ارزش ۱۶۹ هزار میلیارد تومان خریداری شده و مورد کارشناسی قرار گرفته و به مزایده گذاشته شده است. موضوع فسادپذیری خرما که در سال‌های گذشته با آن مواجه شده بودیم، مورد توجه جدی ما قرار داشت.

گفتنی است، نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از وزیر کشاورزی گفت: همین سوال را بهمن ماه طرح کردم و در اسفندماه در کمیسیون کشاورزی با حضور آقای ساداتی نژاد مسائل و تخلفات مختلفی بیان شد اما مورد حمایت او قرار گرفت. حتی در جلسه‌ای که در دفتر وزیر داشتیم نیز مجدداً از این موضوع حمایت کرد و بعد از آن هم در سومین جلسه که در خردادماه برگزار شد، این روند حمایتی ادامه پیدا کرد.

صفایی تأکید کرد: باید به صورت جدی با این قبیل فسادها مقابله کنیم. تجربه نشان می‌دهد که گاهی کاری را با همت و انگیزه شروع می‌کنیم اما در ادامه انگیزه ابتدایی باقی نمی‌ماند. چنین روندی بی فایده است و انگیزه و همتی که انسان برای کار خرج می‌کند، ادامه پیدا کند تا زمانی که به نتیجه برسد.