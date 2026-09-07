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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۴

کشف لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در همدان

کشف لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در همدان

همدان-فرمانده انتظامی استان همدان از شناسایی و کشف محموله لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح‌های تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای نظارت بر واحدهای صنفی ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی محل نگهداری کالاهای قاچاق در همدان شدند.

وی افزود: در بازرسی از یک واحد صنفی پنج دستگاه تلویزیون، یک دستگاه کولر گازی، یک دستگاه ماشین لباسشویی و یک دستگاه ماکروفر فاقد مجوزهای قانونی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه ارزش کالاهای مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان با تاکید بر اینکه طرح‌های نظارت و کنترل بازار با هدف پیشگیری از قاچاق به‌صورت هدفمند از سوی پلیس دنبال می‌شود از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات در خصوص قاچاق و احتکار کالاهای اساسی و لوازم خانگی را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

کد مطلب 6940140

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