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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۱۰

مدیر تیم‌های ملی:

ویزا نیاید دوومیدانی کاران به آمریکا نمی‌روند

ویزا نیاید دوومیدانی کاران به آمریکا نمی‌روند

در فاصله سه روز مانده تا رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جهانی در آمریکا هنوز ویزای نمایندگان ایران صادر نشده و تکلیف اعزام دو ورزشکار ایران به این رویداد مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان قرار است از ۲۴ تیر الی ۲ مردادماه در اورگان آمریکا برگزار شود. احسان پیرجهان و احسان حدادی دو ورزشکار ایران جواز حضور در این رویداد را کسب کرده‌اند اما تا به امروز ویزای آنها صادر نشده است.

فردین پور مدیر تیم‌های ملی دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: احسان حدادی در ماده پرتاب دیسک سهمیه این رقابتها را نگرفته اما از سوی فدراسیون جهانی برای شرکت در مسابقات دعوت شده است. مهدی پیرجهان هم در ماده ۴۰۰ متر با مانع موفق به کسب ورودی جهانی شده است.

وی افزود: این رقابت‌ها از ۲۴ تیر آغاز می‌شود اما تا به امروز ویزای ورزشکاران صادر نشده است. هر چند احسان حدادی برای سفر به آمریکا مشکل ندارد اما با توجه به اینکه قرار است تیم ایران در این رقابت‌ها حاضر شود چنانچه روادید دوومیدانی کاران نیاید نماینده‌ای در این دوره از رقابت‌ها نخواهیم داشت.

فردین پور خاطرنشان کرد: هر ساله در این رقابت‌ها نماینده داریم و امیدواریم در این دوره هم ورزشکاران ما در مسابقات جهانی شرکت کنند.

وی ادامه داد: در خصوص عدم اعزام یا سفر تیم فردا تصمیم گیری خواهد شد.

کد مطلب 5536205

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