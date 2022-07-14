لغو اعزام دو دوومیدانی کار ایران به آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان قرار است از ۲۴ تیر الی ۲ مردادماه در اورگان آمریکا برگزار شود. احسان پیرجهان و احسان حدادی دو ورزشکار ایران جواز حضور در این رویداد را کسب کرده‌اند اما با توجه به عدم صدور روادید از سوی کشور میزبان سفر آنها به این رقابت ها لغو شد.

فردین پور مدیر تیم های ملی دوومیدانی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر گفت: احسان حدادی مشکلی برای سفر به آمریکا نداشت اما باید برای شرکت در این رقابتها منتظر صدور روادید تیم می بودیم که با وجود پیگیری تا به امروز این اتفاق نیافتاد و تیم به دلیل عدم صدور روادید راهی این رقابت ها نخواهد شد.

گفتنی است احسان حدادی در ماده پرتاب دیسک سهمیه این رقابتها را نگرفته اما از سوی فدراسیون جهانی برای شرکت در مسابقات دعوت شده بود. مهدی پیرجهان هم در ماده ۴۰۰ متر با مانع موفق به کسب ورودی جهانی شده بود. این تیم قرار بود با ترکیب دو ورزشکار و یک سرپرست در مسابقات جهانی اورگان شرکت کند.