به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی گل شامگاه دوشنبه در دیدار با مسئولان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، گفت: در بازدید از دانشگاه زنجان آمار و ارقام ارائه شد که بخشی از آن رضایت بخش و بخشی دیگر آن نگران کننده بود.
وی با بیان اینکه باید در بحث فناوری و نوآوری باید اقدامات بیشتری در دانشگاههای استان انجام گیرد، ابراز داشت: باید در ترویج علم به رغم اینکه هزینه دارد، به عبارتی دیگر آورده مالی ندارد سرمایه گذاری کرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: رشتههای میان رشتهای باید توسط سازمان مدیریت و امور استخدامی به رسمیت شناخته شود و این موضوع اهمیت بسیار مهم است.
زلفی گل تاکید کرد: دانش آموزان در رشتههای المپیادهای دانش آموزی در علوم پایه مدالهای مختلف ملی و جهانی را کسب میکنند، اما در رشتههای غیر مرتبط تحصیل میکنند.
وی گفت: تحصیل در رشتههای غیر مرتبط یک فاجعه است چرا که فردی که مدال جهانی ریاضی را کسب میکند اگر در همان رشته خودش تحصیل کند، به موفقیتهای خوبی دست مییابد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان داشت: تحصیل نخبگان المپیادی کشور در رشتههای غیر مرتبط نگرانی نسبت به آینده شغلی خود است.
زلفی گل گفت: افراد نخبه باید از آینده درخشان پیش روی خود مطمئن باشند و در این راستا تلاش میشود تعدادی از دانشجویان المپیادی در همان رشته خود تحصیل کنند که امیدواریم این مهم محقق شود.
وی تصریح کرد: در رأس دانشگاه علوم پایه پروفسور ثبوتی و جزو مفاخر ماندگار کشور هستند و نظام جمهوری اسلامی هم به دانشگاه علوم پایه زنجان نگاه دیگری دارد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: وزارتخانه به دنبال پیگیری اعتبارات ویژه بوده و مکاتبات لازم نیز انجام گرفته است.
زلفی گل ابراز داشت: تأسیس رشتهها در صورت امکان برای دانشگاه تحصیلات علوم پایه کمک خواهد شد.
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