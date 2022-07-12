تسهیلات پرداختی به دامداران اثربخشی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس صبح امروز (سه شنبه ۲۱ تیر ماه) در صحن علنی مجلس در تذکر آئین نامهای با استناد به ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس و ضمن گرامیداشت روز حجاب و عفاف گفت: مردمی سازی یارانهها و توزیع عادلانه آن وضعیت را طوری رقم زده که واحدهای دامداری به ویژه مرغداریها بسیار آسیب پذیر شده اند و حدود ۳۰ درصد از آنها در حال خارج شدن از چرخه تولید هستند.
وی تصریح کرد: «دامدار کارتی» که برای دامداران در نظر گرفته شده بازپرداخت ۹ ماهه دارد و ۵۰ درصد تسهیلات آن شارژ میشود. بر اساس بررسیهایی که صورت گرفته تسهیلاتی که به دامداران پرداخت میشود اثربخشی مستمر ندارد و تنها هزینه یک ماه نهادههای مورد نیاز دام آنها را تأمین میکند، لذا این تسهیلات باید تقویت شود.
نماینده مردم قزوین در مجلس تاکید کرد: هنوز تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ابلاغ نشده و همچنین شامل دامداریهای سنتی نیز نمیشود و خرید دام آنها را تحت پوشش قرار نمیدهد. از وزیر جهاد کشاورزی میخواهیم این موارد را در نظر بگیرند چرا که دامداریهای پرواری نیازمند تأمین سرمایه در گردش هستند.
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