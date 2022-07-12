  1. سیاست
  2. مجلس
۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۶

محمدبیگی در تذکر آئین نامه‌ای:

تسهیلات پرداختی به دامداران اثربخشی ندارد

تسهیلات پرداختی به دامداران اثربخشی ندارد

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی به دامداران اثربخشی مستمر ندارد و تنها هزینه یک ماه نهاده دام آنها را تأمین می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس صبح امروز (سه شنبه ۲۱ تیر ماه) در صحن علنی مجلس در تذکر آئین نامه‌ای با استناد به ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس و ضمن گرامیداشت روز حجاب و عفاف گفت: مردمی سازی یارانه‌ها و توزیع عادلانه آن وضعیت را طوری رقم زده که واحدهای دامداری به ویژه مرغداری‌ها بسیار آسیب پذیر شده اند و حدود ۳۰ درصد از آنها در حال خارج شدن از چرخه تولید هستند.

وی تصریح کرد: «دامدار کارتی» که برای دامداران در نظر گرفته شده بازپرداخت ۹ ماهه دارد و ۵۰ درصد تسهیلات آن شارژ می‌شود. بر اساس بررسی‌هایی که صورت گرفته تسهیلاتی که به دامداران پرداخت می‌شود اثربخشی مستمر ندارد و تنها هزینه یک ماه نهاده‌های مورد نیاز دام آنها را تأمین می‌کند، لذا این تسهیلات باید تقویت شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس تاکید کرد: هنوز تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ابلاغ نشده و همچنین شامل دامداری‌های سنتی نیز نمی‌شود و خرید دام آنها را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. از وزیر جهاد کشاورزی می‌خواهیم این موارد را در نظر بگیرند چرا که دامداری‌های پرواری نیازمند تأمین سرمایه در گردش هستند.

کد مطلب 5536236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها