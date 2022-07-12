تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد مدیریت امور ماهیان خاویاری تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۱ تیر) مجلس شورای اسلامی با ۱۴۰ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه با تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد مدیریت امور ماهیان خاویاری وابسته به شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی موافقت کردند.

محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

۱- ابهام در مدیریت امور ماهیان خاویاری استان گلستان

۲- چرا میزان تولید ماهیان خاویاری در استان گلستان طی سی سال اخیر از ۳۰ تن در سال به ۳۰ کیلوگرم رسیده است؟

۳- ابهام در نحوه فروش اموال و املاک

۴- ابهام در مبالغ پرداختی به شرکت‌های تعاونی باز خرید شده

۵- ابهام در جذب نیروهای جدید

۶- تعلل و تأخیر در پرداخت پول صیادان خاویاری

۷- ابهام در نحوه تحویل و فروش ماهیان خاویاری