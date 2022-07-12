رونمایی از سردیس ۵ قهرمان المپیکی در غیاب سوریان و دبیر

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته ملی المپیک امروز سه شنبه در مراسمی از سردیس علیرضا دبیر، حمید سوریان، مراد محمدی، بهداد سلیمی و یوسف کرمی پنج قهرمان المپیک ایران رونمایی کرد.

این مراسم با حضور حمید سجادی وزیر ورزش، سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، خطیب زاده معاون و سخنگوی وزارت امور خارجه در دولت قبل، سمیرا اصغری عضو افغانستانی کمیته بین المللی المپیک و پیمان فخری رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی برگزار شد.

از میان قهرمانانی که امروز از سردیس آنها رونمایی شد، علیرضا دبیر به دلیل سفر استانی غایب بود اما مادر وی در مراسم حضور داشت. حمید سوریان هم به دلیل ابتلاء به ویروس کرونا دیگر غایب این مراسم بود.

در جریان این مراسم حمید سجادی گفت: حرف زدن در چنین مراسمی «زیره به کرمان بردن» است. همیشه فرهنگ سپاس و احترام به ما توصیه شده است.

وی خطاب به خطیب زاده که در مراسم حضور داشت، افزود: دیپلماسی ملی و بین المللی حائز اهمیت است و خیلی از دستگاه‌های کشور از جمله وزارت امور خارجه می‌توانند در امر دیپلماسی ورزشی استفاده کرد.

وزیر ورزش تاکید کرد: کمتر جایی را مانند ایران سراغ دارم که پیشکسوتان را ارج می‌نهند. ورزشکاران سایر کشورها می‌گویند تا زمانی که ما مدال کسب می‌کنیم مورد توجه هستیم. عزیزانی که علاقه دارند کشور خود را جابه‌جا کنند، می‌گویم هیچ کجا ایران نمی‌شود. البته ممکن است این جابه‌جایی مقطعی و مثلاً برای تحصیل باشد.