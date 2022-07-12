به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری در مراسم رونمایی از سردیس ۵ قهرمان المپیکی که امروز در آکادمی ملی المپیک برگزار شد، گفت: امروز روز مهمی در تاریخ قهرمانی ورزش ایران است؛ یک روز به یادماندنی برای همه پیشکسوتان، قهرمانان و بزرگان ورزش ایران زمین.

وی با اشاره به اعیاد قربان و غدیر و با بیان اینکه هویت و دیانت اندیشه‌ها و باورهای خود را مدیون حضرت علی (ع) هستیم، خاطرنشان کرد: قهرمانانی که از تندیس آنها رونمایی می‌کنیم، مرام حضرت علی را دارند.

صالحی امیری تاکید کرد: فلسفه و پیام این کار روشن است. یک پیام این است که ورزش ایران تاریخ و هویت دارد. پیام دوم این است که نگاه ما به ورزشکاران ابزاری نیست و قهرمانان همیشه باید دیده شوند.

وی ادامه داد: امروز باید حیدری، جوادی، یوسف، دبیر و … بیشتر از گذشته دیده شوند. آنها برای همیشه باید در تاریخ مورد تجلیل قرار بگیرند. باید قدرشناسی کنیم. ما به یاد داریم سوریان با درخشش‌های همیشگی خود نماد قهرمانی شد.

صالحی امیری با اشاره به حضور مهمانان ویژه در مراسم رونمایی از سردیس قهرمانان خاطرنشان کرد: دو مهمان ویژه داریم. آقای خطیب زاده معاون و سخنگوی وزارت خارجه که همیشه در کنار ورزش و کاروان کشورمان بوده است و خانم سمیرا اصغری که ما ایشان را نماینده زنان جهان اسلام در کمیته بین المللی المپیک می‌دانیم.