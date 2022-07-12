رسانه زدگی عامل دور شدن از هویت ایرانی حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت روز عفاف و حجاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد اظهار داشت: ذی الحجه آکنده از رویدادهای مهم و تاریخ ساز بوده که یکی از این رویدادها اختصاص به روز غدیر دارد؛ بر همین اساس ذی الحجه یک ماه ویژه به شمار می‌رود. متأسفانه نسبت به این ماه عظیم و بهره گیری از فرصت‌های بزرگ آن غفلت صورت گرفته است.

اسماعیلی با بیان اینکه وزارت ارشاد در همین راستا اقدامات جدیدی را انجام داده است، عنوان کرد: ستاد بزرگداشت روز غدیر در سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس شد همچنین برای بزرگداشت روز مباهله برای نخستین بار جمعی تشکیل شد تا در فعالیت‌هایی در این زمینه انجام شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه محبت به اهل بیت (ع) یک نگاه تقریبی است، گفت: تقریباً همه جهان اسلام و در همه بخش‌ها یک نگاه مودت و محبت آمیز نسبت به خاندان آل الله وجود دارد و این یک فرصت مهم است تا قلوب به هم نزدیک شود.

وی در بخش دیگر به سالروز ۲۱ تیرماه اشاره و بیان داشت: امروز یک روز تاریخی در تاریخ معاصر ایران ثبت شده است. یک مقاومت تاریخی را زنان و مردان انقلابی ایران در دوران سیاه پهلوی اول در برابر حرکت‌های ضد دینی رضاخان قلدر انجام دادند.

حجاب و پوشش یک مساله هویتی برای جامعه ایران است

اسماعیلی افزود: از ۲۰۰ سال مواجهه جهان اسلام با غرب جدید جامعه ما چند مواجهه تاریخی داشته است به گونه‌ای که تلاش می‌شود این مواجهات به عنوان یک نقطه ضعف برجسته شود به گونه‌ای که یکی از آن مسائل که در ارزیابی مستشرقین و نظریه پردازان غربی وابسته به غرب مورد توجه قرار می‌گیرد مساله زن است.

اسماعیلی ادامه داد: همه آثار مستشرقین و نظریه پردازان غربی وقتی می‌خواهند دلیل عقب افتادن مسلمانان را ارزیابی کنند به نگاه دین درباره زنان توجه می‌کنند و آن را یکی از دلایل مطرح می‌کنند. از این رو نسخه رسیدن به علم و پیشرفت را در پوشش و حجاب عنوان کرده و راه حل عملی را کشف حجاب می‌دانند. بنابراین نقطه آسیب عقب افتادگی و دور ماندن از علم و پیشرفت را حجاب زنان می‌دانند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه حجاب و پوشش یک مساله هویتی برای جامعه ایران است، گفت: موضوع عفاف و حجاب با تار و پود جامعه ایرانی در هم آمیخته شده از همین رو دشمن تلاش می‌کند این مساله هویتی را به یک مساله سیاسی تقلیل دهد زیرا حس می‌کند اگر این دوگانه در کشور ایجاد شود کشور دچار گسل شده و راحت می‌تواند به آن سلطه یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جدای از مساله شرعی و فقهی حجاب باید به بعد هویت ایرانی حجاب توجه شود. امروز اگر اروپاییان و فرانسوی‌ها می‌گویند باید در برابر تهاجم فرهنگی آمریکایی بایستیم نشان می‌دهد که این امر تنها مختص کشور ایران نیست. امروز ما در معرض یک جو رسانه‌ای عظیم قرار داریم که تلاش می‌شود مردم ایران را از هویت خود دور کنند. رسانه زدگی عامل دور شدن از هویت واقعی حجاب است.

در ادامه حجت الاسلام ارباب سلیمانی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور فرهنگی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: عید قربان دل کندن از وابستگی‌ها و عید غدیر دل بستن به وارستگی‌ها است.

وی در ادامه به ماجرای کشتار واقعه گوهرشاد اشاره و بیان کرد: در ۲۱ تیرماه جمعی از مردم با اعتراض به سیاست‌های غلط رضاخان قلدر در مسجد گوهر شاد به دستور حاکمیت طاغوت به خاک و خون کشیده می‌شوند.

ارباب سلیمانی با تاکید بر اینکه دشمن عفت و حیا را هدف قرار داده است بیان داشت: دشمن می‌داند اگر حیا را هدف قرار دهد چون رأس همه خوبی‌ها است و نهاد خانواده با حیا و عفت است که می‌تواند بقا پیدا کند بر همین اساس برای تزلزل بنیاد خانواده و جامعه با حیا و عفت مبارزه می‌کند.