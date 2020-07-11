تشریح برنامه های بسیج زنان در هفته عفاف و حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، مینا بیابانی رئیس بسیج جامعه زنان کشور صبح امروز در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته عفاف و حجاب گفت: هر یک از روزهای این هفته به نام مشخصی نامیده شده و برای آن برنامه‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. امروز نیز به نام روز حیا عفت و مقاومت فرهنگی نام گذاری شده است. فردا ۲۲ تیر ماه نیز به عنوان حیا و عفت، تحکیم خانواده و حیای فاطمی نامگذاری شده است. روز ۲۳ تیر ماه نیز به نام حیا و عفت فطرت انسانی و مطالبه جهانی نام گذاری شده است. عفت و حیا انحصار در مکان و زمان خاصی ندارد فلذا این مطالبه آحاد مردم در سطح جهان است. روز ۲۴ تیر ماه نیز به نام حیا و عفت زمینه ساز ظهور نامیده شده است دلیل آن نیز زیارت سه شنبه شب‌های عاشقان در جمکران بدین عنوان نامیده شده است.

وی افزود: روز ۴ شنبه نیز به نام حیا و عفت و امنیت اجتماعی نامیده شده است. یقیناً حیا و گام بر امنیت روحی و روانی جامعه تأثیر گذار خواهد بود. روز ۵ شنبه نیز مصادف با تأسیس شورای نگهبان به نام حیا و عفت و احترام به قانون نامیده شده است. طبیعتاً رعایت قانون اکرام جامعه خواهد بود. روز جمعه نیز به نام حیا و عفت شکر عملی و تجلی بندگی نامیده شده است.

بیابانی ادامه داد: یکی از برنامه‌های عمده ما در سراسر کشور به منظور هفته عفاف و حجاب، برگزاری نمایشگاه با مضمون مسائل علمی، فرهنگی، ورزشی و غیره است. این نمایشگاه‌ها به صورت حقیقی و مجازی برگزار خواهد شد. برگزاری مسابقات مختلف، تولید مستندات متنوع توسط کسانی که به حجاب روی آورده‌اند، تجلیل از صاحبان نام در عرصه تولید و توزیع پوشاک اسلامی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه عفاف و حجاب از جمله برنامه‌های بسیج زنان خواهد بود.

وی عنوان کرد: اجرای برنامه‌های مجازی، اجرای مانور فرهنگی برگزاری تریبون‌های آزاد با حضور موافقان و منتقدان حجاب، برگزاری جشن تکلیف برای دختران، برگزاری نشست‌های خبری، دیدار با مسئولین استانی در راستای مطالبه گری از مسئولین در این حوزه، مطالبه گری و صدور بیانیه از دیگر برنامه‌ها است. حضور اساتید دانشگاه در سامانه گفتگوی تصویری، ارائه مقالات حوزه عفاف و حجاب، آموزش تخصصی برش و دوخت چادر در رسانه ملی، برگزاری نشست با حضور طراحان پوشاک برای تولید پوشاک جذاب و عفیفانه، معرفی کارشناسان این حوزه، طرح مطالبه گری در حوزه عفاف و حجاب، تولید سرود کودکانه در حوزه عفاف در فضای مجازی و رسانه ملی و برگزاری راهپیمایی مجازی نیز با همکاری ستاد عفاف و حجاب ازجمله برنامه‌های ستاد مرکزی بسیج زنان برای این هفته خواهد بود.

در خصوص موضوع ازدواج در سنین پایین گفت: متأسفانه درباره موضوعاتی ازجمله روابط نا مشروع توجهی نمی‌شود اما درباره یک مسئله شرعی یعنی ازدواج در این سنین موضوع تبدیل به یک نا هنجار اجتماعی و دستاویزی برای بازی‌های سیاسی می‌شود.