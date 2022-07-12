مسجد تأثیرگذارترین نهاد در اسلام/ مردم محور اساسی فرهنگ دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید ملکی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان به میزبانی دفتر امام جمعه مرکز استان، با اشاره به مسئله محور بودن در شورای فرنگ عمومی، تاکید کرد: اقدامات خوب و مطلوبی در استان سمنان در بحث فرهنگی عمومی شکل گرفته که بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه مردم هر کجای انقلاب پای کار بودند، توانستیم شاهد بروز کارهای حیرت انگیزی باشیم که نمونه آن در دفاع مقدس، کرونا و… است، ابراز کرد: مردم محور بودن برنامه‌های حوزه فرهنگ عمومی در استان سمنان می‌تواند به عنوان الگو در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

قائم مقام مدیر حوزه‌های علمیه کشور همچنین با اشاره به اینکه مردم محوری اساس کارهای فرهنگی است بیان کرد: دوری از مردم محوری در برنامه و اقدامات مرتبط با حوزه فرهنگ عمومی یکی از آسیب‌های بسیار جدی است.

ملکی در ادامه و با اشاره به ضرورت تقویت برنامه‌های فرهنگی در مساجد، گفت: مسجد کانونی‌ترین و تأثیرگذارترین نهاد در اسلام است لذا باید این پایگاه‌ها تقویت شوند و بتوانیم جوانان را بیشتر به آنان نزدیک کنیم.

وی با بیان اینکه ما باید همواره در تمامی حوزه‌ها همراه مردم و در کنار آنها باشیم که در حوزه فرهنگ نیز با این مهم به نتیجه مطلوب دست می‌یابیم، افزود: استان سمنان در بحث حوزه فرهنگ عمومی و اقدامات مردمی در این بخش، می‌تواند به عنوان استان نمونه کشور معرفی شود.