احداث سکوی صادراتی آبزیان در قصرشیرین در انتظار توجه دولت سیزدهم

خبرگزاری مهر - گروه استانها- مهسا حشمتی: تولیدکنندگان آبزیان در کرمانشاه چشم انتظارند تا با توجه ویژه به بخش صادرات و تاکید رئیس جمهور برای تسهیل در این حوزه، سکوی صادراتی آبزیان در کرمانشاه پیگیری و به زودی راه اندازی شود تا صادرات محصولات آبزیان تولید شده در کرمانشاه به راحتی انجام شود و سود صادرات آبزیان به جای دلالان به جیب تولیدکنندگان برود.
ایجاد سکوی صادراتی شیلات در استان کرمانشاه و همچنین انجام هماهنگیها برای صادرات به کشورهای دیگر از کانال کشور عراق قطعاً ظرفیتهای مغفول مانده در استان کرمانشاه در حوزه پرورش آبزیان را فعال میکند.
بیش از ۶ ماه از تهیه زمین در منطقه مرزی شهرستان قصرشیرین برای ایجاد سکوی صادرات آبزیان میگذرد. زمین خریداری شده برای احداث سکوی صادرات آبزیان در شهرستان قصرشیرین به مساحت ۲۷ هزار و ۷۷۰ مترمربع است که هفت هزار و ۷۰۰ مترمربع آن برای احداث سکوی صادرات شیلات اختصاص یافته است.
انتظار میرود تاکنون اقدام مثبتی در راستای احداث آن انجام شده باشد اما پیگیریهای خبرنگار مهر حاکی از تغافل و برخی از کمکاریها بوده و حتی طرح اولیه آن نیز نوشته نشده و مشکلاتی که بر سر راه این پروژه مهم و اساسی قرار گرفته است نیاز به بررسی دارد.
زیرساختهای مرزی سکوی صادراتی آبزیان در کرمانشاه آماده نیست
مهدی حسینی ریزوندی رئیس اتحادیه آبزیپروران استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زیرساختهای سکوی صادرات آبزیان هنوز آماده نیست و قرار بر این است تا با آمدن رئیس جمهور به استان کرمانشاه اعتباراتی به این بخش اختصاص داده شود تا راهاندازی آن شتاب بیشتری پیدا کند و تعاونی و مجموعه اتحادیه آبزیپروران هنوز طرح سکوی صادرات آبزیان را ارائه نداده و طرحنویسی انجام نشده است.
وی افزود: چندین طرح از استانهای موفق مرزی گرفته شده تا بتوان با توجه به تجارب آنها طرح مناسبی نوشته و ارائه شود و طرح بارانداز آبزیان تخصصی بوده و باید منطبق بر مسائل بهداشتی و فنی آماده شود.
رئیس اتحادیه آبزیپروران استان کرمانشاه در جواب سوال خبرنگار مهر مبنی بر دلیل عدم طرحنویسی در مدت زمان مشخص شده، تصریح کرد: به دلیل برخی از ناهماهنگیها، آماده نبودن زیرساختها، کمبود اعتبارات و مشغلههای کاری تاکنون در حدود ۲ ماه از فرصت طرحنویسی گذشته و پروژه در حال حاضر مسکوت مانده است.
زمین سکوی صادراتی آبزیان تخصیص یافته است / سکوی صادراتی پشت ایستگاه پاسکاری مسئولین
فرزاد افضلی مدیرکل شیلات استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمین خریداری شده برای سکوی صادرات مربوط به صادرات کل محصولات کشاورزی استان کرمانشاه است که ۷۰۰ متر مربع آن برای شیلات اختصاص داده شده است و باید موافقت اصولی، پروانه بهرهبرداری، پروانه بهداشتی و چند مورد دیگر را گرفته تا فعالیت خود را آغاز کند.
وی افزود: در مصوبه سازمان همیاری شهرداری مقرر شده مؤسسه خصوصی تولید آبزیان قصرشیرین اقدامات لازم برای احداث سکوی صادرات آبزیان را انجام داده و بخش دولتی در این امر نمیتواند دخالتی داشته باشد و ادارهکل شیلات استان کرمانشاه بر تولید نظارت دارد و برای صنایع، اداره تعاون روستایی باید نظارت داشته باشد چرا که اتحادیهها زیر نظر اداره تعاون روستایی فعالیت میکنند.
ایرج صفایی مدیرکل تعاون روستایی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح، برنامه و اتحادیه آبزیان زیر نظر مجموعه شیلات استان است و ادارهکل شیلات طرح صادرات را پیشنهاد داده و جلساتی برگزار و از همیاری شهرداری زمین تهیه شده و کار، عمل و فعالیت بارانداز آبزیان زیر نظر شیلات است چون این موضوع تخصصی است و تهیه زمین با کمک اداره تعاون روستایی انجام شد اما باقی کار از حیطه وظایف تعاون روستایی خارج است.
پاسکاری اداری مانع بزرگ احداث سکوی شیلات
پاسکاری و بروکراسی اداری در امر احداث سکوی صادرات آبزیان که نقش مهمی در رونق اقتصادی استان کرمانشاه و به تبع کشور ایجاد میکند معضل بزرگی در به سرانجام نرسیدن این طرح ارزشمند است، کمبود اعتبارات و عدم جدیت در نوشتن طرح نیز یکی دیگر از عوامل عدم راهاندازی سکوی صادرات آبزیان بوده و تمامی این عوامل دست به دست هم داده تا یکی دیگر از پروژههای مهم استان بی نتیجه بماند، از آنجا که نظارت بر این موضوع بسیار حائز اهمیت است بر اساس پیگیریهای خبرگزاری مهر ادارهای که متولی امر نظارت در این اتفاق مهم باشد پیدا نشد.
پیشرفت، آبادانی، رونق اقتصادی، ارزآوری و تمامی مزایای طرحهای اقتصادی در استان کرمانشاه فدای شانه خالی کردن برخی از مسئولین و عدم رسیدگی به پروژههای عام المنفعه میشود، خبرنگار مهر تا حصول نتیجه، پیگیر روند ایجاد سکوی صادرات آبزیان استان در شهرستان قصرشیرین خواهد بود و قطعاً این مساله در سفر مجموعه دولت سیزدهم به استان کرمانشاه، مطالبه خواهد شد.
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