به گزارش خبرنگار مهر، روح اله شریف زاده امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد سه ماهه اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان پلدختر گفت: در راستای ایمن سازی محورهای مواصلاتی، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان خرداد ماه، با هماهنگی اداره ایمنی را و حریم، ۱۰۸ کیلومتر از محور خرم آباد-پلدختر خط کشی شده است.

وی از ثبت مشخصات ۵۶۱ دستگاه پل و ابنیه فنی راه در سامانه مدیریت زیرساخت حمل و نقل جاده‌ای کشور خبر داد و افزود: در سه ماهه امسال، شانه سازی و رفع اختلاف سطح و افتادگی شانه در طول ۱۱ کیلومتر، اجرای عملیات روکش آسفالت حفاظتی فوگ سیل در طول ۱۴ کیلومتر در محور پلدختر-دهلیج، ایجاد رمپ ورودی در تقاطع محور اصلی پلدختر-خرم آباد به محورهای روستایی «امیران» و «دروغ زناب» به میزان ۳۵۰ مترمربع و رفع آب شستگی و شانه سازی حاشیه راه به میزان ۲۴ هزار مترمکعب انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان پلدختر، لکه گیری و چاله گیری سطح راه به میزان ۱۷۰ تن، خاکریزی و پر کردن پشت دیوار حائل به میزان ۷۵۰ مترمکعب، تنقیه و بازگشایی دهانه پل به تعداد ۱۵ دهانه، ریزش برداری و پاکسازی حاشیه راه به میزان ۳۵۰ مترمکعب و ایجاد هره خاکی در حاشیه راه به طول دو کیلومتر را از دیگر اقدامات شاخص در سه ماهه امسال عنوان کرد.

شریف زاده افزود: همچنین در این مدت، اصلاح شیب «شیروانی» به طول دو کیلومتر، تیغ زنی، کانال زنی و علف زنی حاشیه راه به طول ۱۲ کیلومتر، پاکسازی، نخاله برداری و تنظیف حریم راه به میزان هزار و ۸۰۰ مترمربع، نصب ۴۵ عدد تابلوی و علائم ایمنی، به روز رسانی ۲۰ عدد و ساماندهی ۱۶۵ عدد تابلو و علائم ایمنی آسیب دیده، شست و شوی ۵۵۰ عدد تابلو و علائم ایمنی، بازسازی و ترمیم تابلوهای اطلاعاتی به میزان ۱۶ مترمربع صورت گرفته است.

وی از بهسازی ۲۲ کیلومتر راه روستایی خبر داد و گفت: در این مدت با تلاش اداره ساخت راه‌های فرعی و روستایی، شش کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان پلدختر روکش آسفالت شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان پلدختر، کنترل دروازه‌ای ناوگان باری به تعداد ۷۶۴ دستگاه، ناوگان مسافر به تعداد ۷۵ دستگاه و ۱۸ دستگاه ناوگان حمل مواد خطرناک و عبور چهار محموله ترافیکی را از عملکردهای شاخص در حوزه حمل و نقل عنوان کرد.