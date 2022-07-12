اختلال سامانه جذب رفع شد/ ثبت نام را به روزهای پایانی موکول نکنید

جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از رفع اختلال سامانه ثبت‌نام فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها خبر داد.

وی علت اختلال را ترافیک بالای متقاضیان برای ثبت نام جذب اعضای هیأت علمی عنوان کرد و افزود: اختلال مذکور به دلیل حجم بالای مراجعه کننده و ترافیک بالای سامانه ایجاد شده بود که اکنون رفع شده است و متقاضیان فرصت دارند تا دوم مردادماه برای ثبت‌نام به سامانه جذب وزارت علوم مراجعه کنند.

معاون مرکز جذب وزارت علوم تحقیقات و فناوری از متقاضیان جذب درخواست کرد که ثبت نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

براساس این گزارش، ثبت‌نام متقاضیان جذب هیأت علمی دانشگاه‌های کشور از روز گذشته ۲۰ تیرماه آغاز شده و تا دوم مردادماه ادامه خواهد داشت، در اولین روز از ثبت نام به دلیل حجم بالای مراجعه کننده، سامانه ثبت نام با اختلال ایجاد شده که اکنون به گفته معاون مرکز جذب وزارت علوم این اختلال رفع شده و متقاضیان می‌توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

فراخوان جذب اعضای هیأت علمی اردیبهشت ۱۴۰۱ با تأخیر از شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ آغاز شده است. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور از ۱۱ تیرماه تا ۱۷ تیرماه فرصت داشتند با مراجعه به سامانه جذب اعضای هیأت علمی براساس سهمیه اختصاص یافته نسبت به تأیید رشته‌های مورد نیاز خود اقدام کنند.

براساس این گزارش، قرار بود این فراخوان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار شود که به گفته محمد خلج امیرحسینی رئیس مرکز جذب وزارت علوم به دلیل تأخیر سازمان امور استخدامی در تخصیص ردیف استخدامی، در برگزاری فرایند جذب اعضای هیأت علمی در زمان برنامه ریزی شده نیز تأخیر ایجاد شد.

در حال حاضر هماهنگی‌های لازم با سازمان اداری استخدامی انجام شده و ردیف‌های استخدامی فرایند جذب اعضای هیأت علمی اردیبهشت ۱۴۰۱ اخد شده است.