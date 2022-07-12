اولین قطار ترانزیتی روسیه-هند از مرز سرخس وارد کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید میعاد صالحی در حاشیه مراسم آغاز سیر اولین قطار ترانزیتی روسیه به هند اظهار داشت: امروز با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور دستور حرکت این قطار به صورت ویدئو کنفرانس از مرز سرخس به سمت بندر شهید رجایی صادر شد.

وی افزود: مبدأ حرکت قطار ترانزیتی کانتینری ایستگاه چخوف در استان مسکو و مقصد آن بندر ناواشیوای هند خواهد بود. طول مسیر حرکت نیز در ایران از مرز سرخس به سمت بندر شهید رجایی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت راه آهن با اشاره به سفر رئیس جمهور کشورمان به روسیه در دی ماه سال گذشته و مذاکره در خصوص ترانزیت کالاهای روسیه به هند، اظهار داشت: در ماه‌های پس از آن نیز با دستور معاون اول رئیس جمهور پیگیری‌هایی در خصوص این تفاهم انجام شد. همچنین اردیبهشت امسال همراه با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی سفری به مسکو داشتیم تا این تفاهم نامه را پیگیری کنیم و نهایتاً عملی شد و امروز قطار ترانزیتی کالاهای روسیه به هند از مرز سرخس وارد کشور شد که این اتفاق برای اولین بار است که رخ می‌دهد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی تمام این مسیر بیش از ۵ هزار کیلومتر ریل است که هزار و ۶۰۰ کیلومتر آن در خط آهن کشورمان سیر می‌کند. این قطار از روسیه به ترکمنستان و سپس به مرز سرخس آمده است.

صالحی با تأکید بر اینکه ترانزیت غیر از درآمد ارزی، عوائد سیاسی هم در پی دارد، تصریح کرد: کشورهای مبدأ و مقصد این کریدور با تکرار این تردد قطارهای ترانزیتی، ایران را برای انتقال کالاهای خود بر می‌گزینند. در دولت سیزدهم دیپلماسی حمل و نقل رشد داشته و با کشورهای منطقه و CIS مذاکراتی داشتیم تا تفاهم نامه‌ها به تدریج عملیاتی شوند.

مدیرعامل شرکت راه آهن پیش بینی جابجایی کالا در کریدور روسیه به هند را ۸ میلیون تن کالای ترانزیتی دانست و گفت: هر دو سه هفته یک بار با معاون اول رئیس جمهور در خصوص فعال شدن مسیر ترانزیتی روسیه به هند جلسه داشتیم که برای اولین بار مسیر سرخس به بندر شهید رجایی فعال شد و در ادامه کریدورهای اینچه برون به بندر شهید رجایی و آستارا به رشت و سپس بندر شهید رجایی نیز فعال شوند. البته مسیر رشت- آستارا گلوگاه زیرساختی دارد که با توجه به اینکه توسعه حمل و نقل ریلی در دولت سیزدهم و توسعه ترانزیت ریلی در دستور کار است، برای رفع این گلوگاه تلاش خواهد شد.