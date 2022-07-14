ورود اولین قطار روسیه-هند/ مصوبه حمایتی هیئت دولت از مستأجران

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در هفته جاری نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری با حضور چند تن از وزرا و همچنین رؤسای سازمان‌های عضو این ستاد را برگزار کرد.

به گفته قاسمی، رئیس جمهور به عنوان رئیس این ستاد دستور داده تا ستاد بازآفرینی شهری بعد از حدود یک سال و نیم توقف، بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفته و در خصوص ساماندهی بافت‌های ناکارآمد شهری مصوباتی را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کند.

محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری نیز در این نشست از وجود ۲۵ درصد یا یک چهارم مساحت شهرهای کشور در بافت‌های ناکارآمد شهری اعم از بافت‌های فرسوده، حاشیه نشینی و بافت‌های تاریخی خبر داده بود.

همچنین در این هفته بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار اجاره مسکن به تصویب هیئت در نشست چهارشنبه هیئت وزیران رسید.

به گفته پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بر اساس مصوبه دولت، تعرفه کمیسیون مشاوران املاک از درصدی از رقم معامله به محاسبه برآوردی از ارزش معاملات که کمیسیون تقویم املاک همه ساله تعیین می‌کند، تغییر کرده است. همچنین تسهیلات ودیعه مسکن همه ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و موافقت بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.

از دیگر رویدادهای هفته جاری، آغاز بازگشت حجاج با نشست اولین هواپیمای حامل حجاج در فرودگاه امام خمینی (ره) در بعدازظهر امروز ۲۳ تیر ماه بود؛ قرار است حجاج طی ۱۶ روز به ۱۸ فرودگاه کشور بازگردند.

رستم قاسمی در هفته جاری طی نشست ستاد حمل و نقل اربعین ضمن تاکید بر ممنوعیت هرگونه پیش فروش و فروش چارتری بلیت‌های هواپیما برای اربعین حسینی گفت: با تمهیدات و برنامه ریزی‌های انجام گرفته به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمت و ایجاد بازار سیاه در سفرهای هوایی برای ایام اربعین را نخواهیم داد.

در هفته جاری نخستین قطار ترانزیتی کانتینری حامل کالاها صادراتی روسیه به هند با عبور از شبکه ریلی ایران به بندر شهید رجایی و از آنجا به بندر ناواشیوای هند می‌رود.

سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مراسم صدور دستور ویدئو کنفرانسی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ورود این قطار از مرز ریلی سرخس به کشور با بیان اینکه این نخستین قطار روسی است که با عبور از شبکه ریلی ایران، به هند می‌رود، گفت: از سایر کریدورهای ریلی متصل بین ایران و روسیه شامل مرز اینچه برون و مرز آستارا نیز برای تردد قطارهای ترانزیتی روسیه استفاده خواهیم کرد.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز در این مراسم راه اندازی قطار ترانزیتی روسیه-هند از مسیر ریلی ایران را آغاز فعالیت کریدور شمال-جنوب عنوان کرد.