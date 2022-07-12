کریدور شمال-جنوب با اولین قطار ترانزیتی روسیه-هند فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر رستم قاسمی دقایقی قبل در برنامه زنده تلویزیونی درباره عبور اولین قطار ترانزیتی روسیه به هند از شبکه ریلی ایران گفت: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر گسترش روابط با همسایگان، در حال حاضر خوشبختانه با اکثر کشورهای همسایه تفاهم نامه‌های ترانزیتی به امضا رساندیم که مجموع آنها به ۲۰ میلیون تن می‌رسد و بخشی از آن عملیاتی شده است.

وی افزود: قطاری که امروز از مرز سرخس وارد کشور شد، سه هزار و ۸۰۰ کیلومتر را از مسکو با ۳۹ کانتینر طی کرده بود و امروز وارد ایران شد. اولین بار است که قطاری مستقیماً از روسیه وارد ایران می‌شود و به بندر شهید رجایی می‌رود. محموله این قطار از بندر شهید رجایی به هند ارسال خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در کریدور شمال به جنوب کشور سه جبهه فعال داریم که این قطار از شرقی ترین جبهه یعنی مرز سرخس وارد شده است و دو کریدور دیگر شامل اینچه برون – گرمسار نیز فعال است که با توجه به رابطه خوب ما با ترکمنستان این مسیر نیز فعال خواهد شد. همچنین کریدور غرب دریای خزر را داریم که راه آهن ایران به آذربایجان متصل می‌شود.

قاسمی با اشاره به اینکه تفاهم نامه تردد قطار ترانزیتی با روسیه داریم، اظهار داشت: با قزاقستان و ترکمنستان نیز قراردادهایی داریم که نشان می‌دهد تردد در این کریدور ادامه می‌یابد. مسیر ایران برای کشورهای همسایه چه به لحاظ هزینه و چه به لحاظ سیر به صرفه است.

وی تأکید کرد: تاکنون قطار روسیه به بندر شهید رجایی نداشته‌ایم که این اولین بار بود که اتفاق افتاد و با اقدامات انجام شده، حرکت این قطارها ادامه خواهد یافت.

وزیر راه با تأکید بر اینکه کریدور شرقی و غربی را هم فعال می‌کنیم، افزود: موقعیت ژئوپلتیک ایران سبب می‌شود تا هم درآمدهای ترانزیتی داشته باشیم و هم منافع سیاسی برای کشور در پی داشته باشد.

قاسمی خاطرنشان کرد: محموله این قطار در ایران تحویل قطار ایرانی نشده و قطار روسی مستقیماً وارد کشور شده است و تا بندر شهید رجایی حرکت خواهد داشت.