شناسایی ۳۵۸۸ بیمار جدید کرونایی /۷ نفر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۵۸۸ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۴۰۶ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۱۷ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۴۵۱ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۴۷۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۳۸۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۲ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۸۷ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۴۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۸۸ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.