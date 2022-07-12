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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۱۱

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۳۵۸۸ بیمار جدید کرونایی /۷ نفر فوت شدند

شناسایی ۳۵۸۸ بیمار جدید کرونایی /۷ نفر فوت شدند

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۵۸۸ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۵۸۸ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۴۰۶ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۱۷ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۴۵۱ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۴۷۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۳۸۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۲ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۸۷ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۴۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۸۸ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5536533
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
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      پاسخ
      همیشه بعد از امتحان مدارس وکنکور فاجعه داریم با مسافرت وزیارت وخیابون وعروسی و مدیریت کنید

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