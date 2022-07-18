شناسایی ۵۶۸۷ بیمار جدید کرونایی/ ۱۴ نفر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۶۸۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۷۷۴ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۶۵ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۵۱۳ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون و ۶۸ هزار و ۹۹۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده اند.

۵۷۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۲ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۴۶۶ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۱۵ شهرستان در وضعیت قرمز، ۳۵ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۰۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۹۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

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