شناسایی ۵۰۰۰ بیمار جدید کرونایی/ ۵۴۱ نفر بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۰۰۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۵۴۱ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۱۷ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۴۵۶ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۹۸۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۳۹۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۲ میلیون و ۷۸۴ هزار و ۱۴۹ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۴۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۸۸ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

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