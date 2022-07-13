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۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۱

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۵۰۰۰ بیمار جدید کرونایی/ ۵۴۱ نفر بستری شدند

شناسایی ۵۰۰۰ بیمار جدید کرونایی/ ۵۴۱ نفر بستری شدند

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۰۰۰ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۰۰۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۵۴۱ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۱۷ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۴۵۶ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۹۸۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۳۹۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۲ میلیون و ۷۸۴ هزار و ۱۴۹ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۴۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۸۸ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

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کد مطلب 5536139

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