به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه المعلومه، عدنان الکنانی نظامی بازنشسته و کارشناس امنیتی عراقی با اشاره به نقض مکرر حریم هوایی این کشور، گفت: عراق از لحاظ سامانه‌های پدافند هوایی فلج محسوب می‌شود و سیستم‌های پدافند هوایی که هم اکنون در اختیار نیروهای امنیتی و نظامی ما قرار دارند قادر به مقابله با اهداف متخاصم وارد شده به حریم هوایی عراق نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: عراق سامانه پدافند هوایی برای کنترل حریم هوایی این کشور در اختیار ندارد و ما هر روزه شاهد نقض حریم هوایی کشورمان هستیم.

کارشناس امنیتی عراقی افزود: آنچه در ارتباط با در اختیار داشتن سیستم پدافند هوایی از سوی عراق مطرح می‌شود، دروغ بزرگی بیش نیست.

عدنان الکنانی تاکید کرد: سامانه پدافند هوایی عراق باید پیشرفته باشد، این سامانه باید شامل رادارهایی جهت رصد اهداف و اتاق عملیات فرماندهی و کنترل باشد، اما آن چیزی که عراق در اختیار دارد شامل رادارهایی ساده است که حتی مرزهای یک استان را نیز پوشش نمی‌دهند چه رسد به کل عراق!

گفتنی است در روزهای اخیر جنگنده‌های ارتش ترکیه بارها با نقض حریم هوایی عراق عملیات‌هایی را به بهانه هدف قرار دادن نیروهای پ.ک. ک در این کشور انجام داده اند.