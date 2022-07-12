تمدید مهلت ثبت نام در طرح شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، مهلت ثبت‌نام در طرح توسعۀ فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (طرح شهید وزوایی) تا ۲۹ تیرماه تمدید شد.

بنیاد ملی نخبگان در چارچوب برنامه توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، اعتبارها و تسهیلاتی را به دانشجویان برتر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور اعطا می‌کند.

دانشجویان هر یک از دانشگاها و مراکز آموزش عالی کشور که واجد شرایط مذکور در «شیوه‌نامه توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱» هستند، می‌توانند درخواست خود را از طریق سامانه اطلاعاتی بنیاد ارائه کنند.

فرایند ثبت‌نام آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر دانشجو هستند، از هفدهم خرداد ماه آغاز شده و لازم است این دانشجویان اطلاعات و مستندات خود را به همراه تصاویر مربوط، در سامانه سینا بارگذاری یا به‌روزرسانی کنند.

ثبت‌نام دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها که در مهرماه سال جاری در دوره‌های تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا دکتری تخصصی در یکی از دانشگاه‌های کشور به عنوان دانشجوی نوورود مشغول به تحصیل خواهند شد نیز از هفدهم خرداد ماه آغاز شده و لازم است این افراد اطلاعات و مستندات خود را به همراه تصاویر مربوط، تا مهلت تعیین‌شده در بند ۴، در سامانه سینا بارگذاری یا به‌روزرسانی کنند.

متقاضیان بندهای ۲ و ۳، حداکثر تا پایان روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۲۹ (غیرقابل تمدید) فرصت دارند گزینه «درخواست بررسی پرونده برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های دانشجویی» را از بخش «ثبت درخواست‌ها»در سامانه انتخاب کنند.

زمان ثبت‌نام دانشجویان نوورود دوره‌های پایه دانشگاه‌ها شامل دوره‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد پیوسته، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی پیوسته، متعاقباً اعلام خواهد شد.

بر اساس رویۀ اجرایی تدوین‌شده، مقرر شده‌است آخرین معدل متقاضیان، میانگین نمرات تا پایان نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در نظر گرفته شود.

بنیاد ملی نخبگان پس از بررسی اولیه درخواست‌ها و بر اساس ظرفیت سالیانه و با هدف تسریع در اطلاع‌رسانی به متقاضیان برای برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های مورد نیاز برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های دانشجویی، نتیجه اولیه پذیرش متقاضیانی که بالاترین امتیاز از مجموعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی را در مقایسه با سایر افراد کسب کرده‌اند اعلام خواهد کرد.

با توجه به این‌که نتایج اولیه صرفاً بر اساس مدارک ادعایی مندرج در سامانه بنیاد ملی نخبگان اعلام خواهد شد، قویاً تأکید می‌شود متقاضیان، با مطالعه دقیق شیوه‌نامه و راهنماهای مرتبط، از بارگذاری اطلاعات نامعتبر و نامربوط در سامانه خودداری کنند.

در صورتی که در هر مرحله از بررسی‌ها مشخص شود که متقاضی، آگاهانه اطلاعاتی نامعتبر و خلاف واقع بارگذاری کرده است، علاوه بر محرومیت از این تسهیلات، از سایر تسهیلات و حمایت‌های بنیاد، محروم و عدم صداقت وی به مراجع ذی‌ربط، اعلام می‌شود و حق پی‌گیری موضوع به‌ صورت حقوقی نیز برای بنیاد محفوظ خواهد بود.

در بخش ثبت مدارک مربوط به افتخارات در سامانه، برای جلوگیری از درج اشتباه افتخار یا مستندات نامربوط، لازم است متقاضیان قبل از درج افتخار مورد نظر، راهنمای مربوط به آن را مطالعه کنند.

اکیداً توصیه می‌شود متقاضیان دقت لازم را در تکمیل اطلاعات و بارگذاری آنها در سامانه سینا، بکار بندند؛ زیرا پس از تأیید درخواست در سامانه، امکان اصلاح اطلاعات نادرست وجود ندارد و در صورت اثبات درج اطلاعات خلاف واقع، متقاضی از فهرست مشمولان بنیاد حذف خواهد شد.

بنیاد ملی نخبگان بعد از اتمام بررسی پرونده‌ها در بنیادهای نخبگان استانی و بر اساس امتیاز نهایی، نتیجه نهایی بررسی درخواست متقاضیان را اعلام خواهد کرد.